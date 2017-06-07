Власти могут выставить на торги площадки, освободившиеся при реновации

Власти Москвы допускают возможность выставления на конкурсы некоторых земельных участков, которые освободятся в результате реализации программы реновации жилья, заявил на конференции РБК заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что сама программа будет реализовываться за счёт бюджета города.

При этом, по словам Хуснуллина, на торги для инвесторов могут быть выставлены площадки, которые будут не нужны и не понравятся городу.