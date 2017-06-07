"Морковка не сработала": Титов призвал "ослабить нажим" на богатых россиян

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что властям РФ следует снизить давление на состоятельных граждан, чтобы они не уходили в тень и не становились иностранными резидентами.

Агентство Reuters сообщило ранее в среду о появлении в России целого класса предпринимателей — "полуизгнанников", которые, стремясь избежать принятого в 2014 году закона о деофшоризации, отказываются от российского налогового резидентства.

"Антиофшорное и валютное законодательство в России сегодня слишком жесткие, и бизнесмены, поставленные перед выбором: "раскрыться" перед государством или уйти в тень еще глубже, предпочитают второй вариант, отказываются от российского налогового резидентства, а то и от российского гражданства", — пояснил Титов РИА Новости.

"Амнистия (капиталов — ред.) уже провалилась, но есть еще шанс исправить общую ситуацию с деофшоризацией. Действующий закон о КИК (контролируемые иностранные компании — ред.) отличается необоснованно широкой сферой применения, избыточной сложностью процедур. Нужно, пока не поздно, ослабить нажим, ограничить сферу его применения", — считает он.

По данным бизнес-омбудсмена, офшорный бизнес как был, так и остался в офшорах. Даже объявленная в прошлом году властями амнистия капитала не сработала: по его словам, за год в ФНС поступило всего 5-10 тысяч деклараций. Практически все они касались только одной темы: наличия у заявителей иностранных валютных счетов. "Морковка" не сработала, поскольку распространялась исключительно на личные средства декларанта-физлица. А его компании со всеми своими операционными рисками не были застрахованы от претензий регуляторов", — пояснил Титов.

Чтобы исправить ситуацию, по его словам, необходимо смягчить антиофшорные нормы: например, облагать российским налогом только те доходы российских компаний, которые получены в России, а антиофшорные нормы распространять только на те иностранные компании и структуры, которые зарегистрированы в государствах, не предоставляющих российским налоговикам информацию, необходимую для контроля.