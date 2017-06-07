"АвтоВАЗ" начал производство биотопливной LADA Vesta

САМАРА, 7 июн — РИА Новости. "АвтоВАЗ" начал производство биотопливной версии LADA Vesta, сообщает пресс-служба компании.

"Группа "АвтоВАЗ" приступила к производству двухтопливной версии LADA Vesta CNG. Впервые в истории бренда к дилерам поступит автомобиль с серийной газобаллонной установкой, рассчитанной на применение сжатого природного газа", — говорится в сообщении.

Как отмечается в релизе, LADA Vesta CNG может использовать в качестве топлива как бензин, так и метан. Разработчики уверены, что метан является наиболее безопасным, экологичным и недорогим видом топлива и его использование увеличивает ресурс мотора и снижает затраты на горючее более чем в 3 раза. Кроме того, этот газ в случае утечки эффективно рассеивается в атмосфере, обеспечивая высокую пожарную безопасность.

По информации пресс-службы "АвтоВАЗа", современный металлокомпозитный газовый баллон снабжен встроенным предохранителем и скоростным клапаном, исключающими возможность разрыва баллона, а также неконтролируемый выход газа при повреждении газовой магистрали. Баллон емкостью 90 л, рассчитанный на 18 кубометров газа, расположен в багажнике автомобиля позади спинки заднего дивана.

Полностью заправленный автомобиль способен проехать более 1000 километров без дозаправки. В случае, когда газ в баллонах заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин. Также возможна принудительная смена используемого топлива при помощи переключателя газ/бензин. По информации пресс-службы, первые автомобили LADA Vesta CNG, произведенные в мае, в ближайшее время поступят для тестирования к потенциальным корпоративным клиентам.

LADA Vesta — российский компактный автомобиль, который "АвтоВАЗ" выпускает в Ижевске с 25 сентября 2015 года. Должен заменить семейство LADA Priora в модельной линейке автопроизводителя. Выпускается в кузовах седан.