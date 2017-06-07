Узбекистан попросит отменить для своих перевозчиков оплату по "Платону"

Автомашина контроля оплаты проезда пользователей, зарегистрированных в реестре государственной системы взимания платы Платон, на одной из подмосковных автодорог. Архивное фото

Автомашина контроля оплаты проезда пользователей, зарегистрированных в реестре государственной системы взимания платы Платон, на одной из подмосковных автодорог. Архивное фото

ТАШКЕНТ, 7 июн – РИА Новости. Власти Узбекистана в этом году инициируют переговоры с компетентными органами РФ об отмене взимания у автоперевозчиков республики платы с грузовиков массой свыше 12 тонн в российской системе "Платон", следует из проекта постановления президента страны Шавката Мирзиеева, обнародованного в среду.

Проект документа размещен на портале системы оценки воздействия актов законодательства для общественного обсуждения. В соответствии с графиком разработки, постановление планируется ввести в действие в первой декаде июля. Постановлением планируется утвердить программу мер диверсификации внешнеторговых маршрутов перевозки грузов и их интеграции в международную инфраструктуру.

И, в частности, в рамках предлагаемых мер намечено "проведение двухсторонних переговоров между компетентными органами Республики Узбекистан и Российской Федерации по отмене сбора платы от автоперевозчиков Узбекистана, пребывающих на территории России, имеющих разрешенную массу свыше 12 тонн", указывается в тексте документа. Срок проведения переговоров – 2017-2018 годы.

По данным министерства внешней торговли Узбекистана, выступающего разработчиком документа, основанием для отмены взимания платы являются положения межправительственного соглашения между Узбекистаном и РФ "О международном автомобильном сообщении", подписанного 19 мая 2000 года.

В частности, автотранспортные средства, осуществляющие перевозки пассажиров и грузов в рамках данного соглашения, освобождаются от сборов и платежей, связанных с использованием и содержанием автомобильных дорог, полагают в министерстве.

Система "Платон" была введена в РФ 15 ноября 2015 года. Деньги идут в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн. Сборы системы, по данным на 15 апреля 2017 года, превысили 23,5 миллиарда рублей.