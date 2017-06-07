Миронов предложил отдать тарифы монополий ЖКХ под контроль депутатов

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект, который предлагает, чтобы тарифы естественных монополий в ЖКХ регулировались не антимонопольной службой, а депутатами, и при этом не превышали размера прогнозируемой инфляции.

"Сегодня фракция "Справедливая Россия" вносит очередную законодательную инициативу… Речь идет о регулировании тарифов естественных монополий в системе ЖКХ. Мы предлагаем ежегодно регулировать тарифы естественных монополий не более размера прогнозируемой инфляции", — заявил Миронов журналистам.

Депутат пояснил, что на сегодняшний день тарифы утверждаются антимонопольной службой. "Но мы считаем, что в рамках бюджетного процесса тарифы должны утверждаться депутатами, представляющими всю Россию", — добавил Миронов.