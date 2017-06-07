Центробанк не видит угрозы банкам от хакеров Shadow Brokers

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Банк России пока не видит большой угрозы для российских банков из-за деятельности хакерской группы Shadow Brokers и не сомневается в степени озабоченности межбанковской системы SWIFT по поводу защиты от посягательств этой преступной группировки, заявил в интервью РИА Новости замглавы главного управления безопасности и защиты информации ЦБ РФ Артем Сычев.

"Мы внимательно изучаем те уязвимости, которые периодически выплёскивает Shadow Brokers. Но говорить о том, что есть какая-то большая угроза для банков РФ, с этим связанная, я бы пока не стал", — отметил он.

Ранее агентство Рейтер сообщало, что хакерская группа Shadow Brokers, взявшая в апреле ответственность за похищение шпионских программ Агентства национальной безопасности (АНБ) США, объявила, что с июня начнет публикацию данных о ракетных и ядерных проектах ряда стран, в том числе России, Китая, Ирана и КНДР, а также данных из межбанковской системы SWIFT.

"У нас нет сомнений, что SWIFT озабочен вопросами безопасности своих участников, у них есть целая программа по этому поводу, мы с ней знакомы и наблюдаем, как идет реализация этой программы", — заявил Сычев.