В ЦБ надеются на снижение ущерба от действий хакеров в 2017 году

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Ущерб от действий хакеров в России по итогам 2017 года может уменьшиться, пока такой прогноз подкрепляется более оптимистичными данными за истекший период текущего года, сообщил в интервью РИА Новости замглавы главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.

"Статистику по работе FinCert (Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ — ред.) мы обнародуем в третьем квартале. Могу сказать, что в этом году цифры гораздо оптимистичнее по сравнению с предыдущим годом", — сказал Сычев.

ЦБ в 2015 году создал FinCert, который собирает информацию от финансовых учреждений о хакерских атаках, дает этим организациям рекомендации по предотвращению кибератак и взаимодействует с правоохранительными органами.

Объем несанкционированных переводов денежных средств со счетов юридических лиц в 2016 году, по данным Банка России, по сравнению с предшествующим годом сократился в два раза, до 1,9 миллиарда рублей, объем несанкционированных операций с использованием платёжных карт — на 6%, превысив 1 миллиард рублей.

Сычев при этом сообщал в феврале, что за предыдущий год удалось предотвратить хищения со стороны сетевых злоумышленников на сумму более 3 миллиардов рублей.