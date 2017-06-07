В ЦБ надеются на снижение ущерба от действий хакеров в 2017 году

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Ущерб от действий хакеров в России по итогам 2017 года может уменьшиться, пока такой прогноз подкрепляется более оптимистичными данными за истекший период текущего года, сообщил в интервью РИА Новости замглавы главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.
45.6%Да, хакеры начинают действовать все изощреннее
20.8%Нет, я знаю, как защитить себя от хакеров
33.7%Не боюсь, но планирую лучше защитить свои устройства
ЦБ в 2015 году создал FinCert, который собирает информацию от финансовых учреждений о хакерских атаках, дает этим организациям рекомендации по предотвращению кибератак и взаимодействует с правоохранительными органами.
Объем несанкционированных переводов денежных средств со счетов юридических лиц в 2016 году, по данным Банка России, по сравнению с предшествующим годом сократился в два раза, до 1,9 миллиарда рублей, объем несанкционированных операций с использованием платёжных карт — на 6%, превысив 1 миллиард рублей.
Сычев при этом сообщал в феврале, что за предыдущий год удалось предотвратить хищения со стороны сетевых злоумышленников на сумму более 3 миллиардов рублей.