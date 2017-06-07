В Крыму заявили, что санкции скоро захлебнутся

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Режим санкций против Крыма рано или поздно захлебнется в собственной бесперспективности, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Во вторник стало известно, что постпреды стран-членов ЕС согласовали продление на год санкций против Крыма, формальное решение ожидается 19 июня.

"После референдума (2014 года – ред.) на нас, по существу, пошла волна агрессии, которая до сих пор продолжается. Это дело неприемлемое, и мы считаем, что это все скоро захлебнется, потому что противоречит интересам самих государств, которые устраивают эту агрессию, и интересам мира и безопасности во всем мире", — сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, западные страны должны прийти к осознанию необходимости выстраивать международную политику исключительно в конструктивном русле. "Без этого мир будет ставиться на грань военной угрозы, на грань конфронтации, которой не хочет никто. Все, что требуется (Запада – ред.), это осознать, что абсолютно легитимный крымский референдум, после которого началась эта вся конфронтация, возник только потому, что в Киеве произошел государственный переворот", – подчеркнул Мурадов.

Вице-премьер уверен, что принимаемое решение в ЕС о продлении санкций противоречат ощущениям, желаниям и чаяниям европейских народов.

"Такие решения должны очень тщательно взвешиваться, чтобы не приводить всю мировую систему взаимоотношений и сотрудничества, которая на протяжении многих десятилетий уже складывалась в современной мире, к грани разрушения и конфронтации", — заключил Мурадов.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. — такой бэк делаем, чтобы в дубли не загонять.

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