В Японии отклонили иск против участия страны в ТТП

ТОКИО, 7 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Суд в Японии отклонил иск примерно тысячи граждан страны, добивающихся отказа Токио от соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) по созданию региональной зоны свободной торговли, передает агентство Киодо.

Иск был направлен в окружной суд Токио, в частности, фермерами и сотрудниками сферы здравоохранения. Как отмечает агентство, суд счел, что решение о присоединении к соглашению находится в ведении исполнительной власти и не через суд не может быть приостановлено.

Япония ратифицировала соглашение о Транстихоокеанском партнерстве в конце прошлого года. Сразу после подписания президентом США Дональдом Трампом меморандума о выходе США из соглашения о ТТП Токио заявил, что продолжит убеждать новую американскую администрацию в необходимости участия в этом соглашении, но считает неправильным заключение партнерства 11 странами без США, так как это закроет Америке дорогу для участия в нем в дальнейшем.

По мнению многих экспертов, без США партнерский союз, обеспечивающий сокращение или отмену таможенных пошлин для его участников, потеряет смысл и масштаб.