Сечин прокомментировал иск "Роснефти" к АФК "Система"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, комментируя иск к АФК "Система", заявил, что считает своим долгом защищать законные интересы акционеров нефтяной компании, пишет газета Financial Times.

"Вы можете сказать, что кто-то действительно талантлив, они знают, как делать деньги настолько быстро. Но вы знаете, мне кажется, что времена Дикого Запада закончились. Раньше так было, везде", — приводит издание слова Сечина.

"Я не могу не защищать своих акционеров", — заявил Сечин, добавив, что "сделал это правильно". "Я пошел в суд", — добавил он.

Суд в мае принял иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система", которая до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций башкирской нефтяной компании, на 106,6 миллиарда рублей. Во вторник же суд включил в дело Башкирию в качестве соистца и принял увеличенные требования по иску — 170,6 миллиарда рублей. Основные слушания по делу назначены на 27 июня.

"Роснефть" в 2016 году в рамках приватизации купила 60,16% обыкновенных акций (50,0755% уставного капитала) башкирской нефтяной компании за 329,7 миллиарда рублей, а в марте по итогам оферты выкупила у миноритариев акции еще почти на 50 миллиардов рублей. В итоге "Роснефти" принадлежит 69,3% голосующих акций "Башнефти". Другой крупный акционер — Башкирия, которая владеет блокирующим пакетом акций.

АФК "Система" неоднократно заявляла, что считает необоснованными обвинения в причинении "Башнефти" убытков при ее реорганизации и готова защищать свою позицию в суде.