Сечин прокомментировал иск "Роснефти" к АФК "Система"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, комментируя иск к АФК "Система", заявил, что считает своим долгом защищать законные интересы акционеров нефтяной компании, пишет газета Financial Times.
"Я не могу не защищать своих акционеров", — заявил Сечин, добавив, что "сделал это правильно". "Я пошел в суд", — добавил он.
Суд в мае принял иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система", которая до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций башкирской нефтяной компании, на 106,6 миллиарда рублей. Во вторник же суд включил в дело Башкирию в качестве соистца и принял увеличенные требования по иску — 170,6 миллиарда рублей. Основные слушания по делу назначены на 27 июня.
АФК "Система" неоднократно заявляла, что считает необоснованными обвинения в причинении "Башнефти" убытков при ее реорганизации и готова защищать свою позицию в суде.