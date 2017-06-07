Американские производители сахара обеспокоены сделкой с Мексикой

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Производители сахара в США во вторник выразили опасения в связи с "сахарной сделкой", которую Вашингтон заключил с Мексикой.

"Представители сахарной промышленности США обеспокоены тем, что соглашение содержит большую лазейку в разделе, касающемся дополнительных американских нужд. Мексика может использовать эту лазейку для того, чтобы поставлять в США сахар по демпинговым ценам из-за субсидий, что приведет к сокращению инвестиций в американские сахароперерабатывающие мощности", — говорится в заявлении Американского альянса производителей сахара.

Его члены считают, что "данная лазейка лишает правительство США полномочий определять", какие виды сахара нужно импортировать. По их мнению, эти полномочия теперь переходят мексиканским властям.

Представители альянса пообещали работать с правительством США над устранением данной проблемы таким образом, чтобы сделка "не подрывала возможности министерства сельского хозяйства США эффективно управлять сахарной программой".

Ранее глава американского минсельхоза назвал заключение сделки с Мексикой "большой победой" для сахарной промышленности США.

Правительства Мексики и США во вторник достигли договоренностей относительно поставок мексиканского сахара на американский рынок, закончив таким образом "сладкую войну", как эта конфликтная ситуация была названа в СМИ.

Министр торговли США Уилбур Росс и министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо сообщили на совместной пресс-конференции в Вашингтоне, что Мексика согласилась снизить до 30% с 53% объем поставляемого в США сахара-рафинада от общей согласованной ранее квоты.

Одновременно к поставкам мексиканского рафинада не будут применяться компенсационные пошлины со стороны США. Министерство экономики Мексики сообщило, что достигнута договоренность об увеличении поставок сахара-сырца в США на 10%.