Курс катарской валюты опустился до минимальной отметки с 2009 года

ДУБАЙ, 6 июн — РИА Новости. Курс национальной валюты Катара катарского риала упал на фьючерсных рынках до самой низкой отметки с 2009 года на волне опасений ухудшения его экономического положения после разрыва отношений с рядом арабских стран, в том числе, соседями по региону, сообщило агентство Рейтер.

В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, прекратив с ним всякое сообщение. К ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы и Маврикий.

Так, по данным Рейтер, на межбанковском валютном рынке за один доллар США во вторник дают 3,6470, что является самым низким показателем с июня прошлого года. При этом Центральный банк Катара выставил курс 3,64 риала за один доллар, курс обмена катарской валюты варьируется вокруг этого значения.