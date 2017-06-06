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Экономика

Рано радуются: "Газпром" опроверг данные "Нафтогаза" об отмене take or pay

15:0806.06.2017
(обновлено: 15:13 06.06.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЗдание компании Газпром. Архивное фотоЗдание компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В "Газпроме" опровергли утверждения Киева о том, что Стокгольмский арбитраж якобы отменил правило take or pay в контракте российской компании с украинским "Нафтогазом".

Рабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции компании ОАО Газпром
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Правило take or pay широко распространено в торговой практике и минимизирует риски поставщика товара или услуги. Покупатель обязуется в любом случае оплатить определенную часть поставок, независимо от фактических закупок.

"Один вопрос только затронули (публично. — Прим. ред.), что вот, арбитражное решение отменило take or pay. Это не так, не отменило оно take or pay. Я не буду вам рассказывать, что там на самом деле, но отмены take or pay нет", — рассказал заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев журналистам.

Ранее в компании подтвердили получение промежуточного решения и заявили, что документ еще предстоит проанализировать. В компании отметили, что бумага лишь разрешает принципиальные юридические вопросы и не содержит конкретных сумм.

Суть спора

Заместитель председателя правления компании Газпром Александр Медведев на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Замглавы "Газпрома" прокомментировал решение Стокгольма по "Нафтогазу"
"Газпром" и "Нафтогаз" судятся с июня 2014 года из-за контрактов 2009 года на поставку и транзит газа. Российская компания требует взыскать с Киева 37 миллиардов долларов.

В конце мая арбитраж вынес промежуточное решение, текст которого пока не обнародован. При этом "Нафтогаз" и украинский МИД утверждают, что суд удовлетворил основные требования Киева: отменил условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, а также постановил пересмотреть формулу цены, начиная с 2014 года.

В марте главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что поражение в арбитраже приведет к банкротству компании. При этом он подчеркнул, что само государство не пострадает.

"Мы не хотим проигрывать "Газпрому". Даже если будет решение, это будет обязательства "Нафтогазу", а не государству. "Нафтогаз" просто будет банкротом, активы в таком случае будут распродаваться", — сказал Витренко.

Высокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской области
© РИА Новости / Стрингер
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По его словам, продажа активов не коснется только газотранспортной системы Украины, которая находится в государственной собственности.

В апреле свой пессимизм по поводу решения арбитража не скрывал и украинский премьер-министр Владимир Гройсман. Политик даже начал прикидывать способы, которыми Киев может "рассчитаться" с Москвой.

В качестве "платы" Гройсман тогда предложил использовать экс-премьера Юлию Тимошенко: именно она подписала в 2009 году газовые контракты, которые являются предметом спора.

"Придется передать Тимошенко вместо денег, если она подписала, пусть она несет ответственность, почему за это должны платить все украинские граждане", — заявил тогда действующий премьер.

Газовый трубопровод в Закарпатской области Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Тимошенко в долгу не осталась и резко ответила своему оппоненту.

"Знаете, дети, когда хотят поиграть, они давят эти пупырышки, они лопаются так громко… Вот для меня это образ Гройсмана — такая громко лопающаяся пупырышка", — сказала она.

По мнению Тимошенко, на Украине сегодня нет самостоятельного премьер-министра, а существует лишь "тень президента".

Киев ищет виноватых

Украинские власти продолжают искать виноватых в заключении контрактов. Больше других критикуют как раз Юлию Тимошенко.

Так, во вторник глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Артур Герасимов потребовал вызвать Тимошенко. Депутат даже обвинил бывшего премьера в госизмене.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Гройсман назвал Тимошенко "прошлым украинской политики"
По словам Герасимова, подписанный контракт — это не просто "преступление против украинского народа, а предательство национальных интересов".

"Мы призываем комитеты Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, антикоррупционный комитет немедленно вызвать бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко, рассмотреть вопрос государственной измены и коррупционную составляющую газового контракта 2009 года", — заявил парламентарий на заседании согласительного совета.

Против Тимошенко выступил и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Я обращаюсь к Юлии Владимировне, верните деньги, которые вы украли у украинцев — 6 миллиардов долларов ежегодно по газовому контракту, который вы подписали", — заявил Ляшко на заседании Верховной рады.

Сама Тимошенко обвинила власти в том, что они используют промежуточное решение Стокгольмского арбитража для борьбы с партией "Батькивщина".

Александр Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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"К сожалению, коррумпированная мафия Порошенко, а также их пустозвоны марионетки, которые живут и работают за их счет, сегодня использовали решение в Стокгольмском арбитражном суде для того, чтобы уничтожать партию "Батькивщина" как оппонентов", — заявила экс-премьер.

Юлии Тимошенко не впервой отвечать за газовый контракт с России. В 2011 году дело даже дошло до суда — тогда женщина получила семь лет тюрьмы за превышение служебных полномочий.

Свободу Тимошенко получила лишь после госпереворота в 2014-м. В апреле Верховный суд Украины закрыл "газовое дело" за отсутствием состава преступления.

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