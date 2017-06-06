ЕК начала антимонопольное расследование в отношении компании Guess

БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия (ЕК) начала антимонопольное расследование в отношении системы продажи внутри Евросоюза одежды компании Guess, говорится в пресс-релизе ЕК.

"Еврокомиссия начала официальное антимонопольное расследование в отношении договоров и практик распространения одежды производителя и продавца Guess", — говорится в релизе.

Согласно сообщению, Еврокомиссия оценит, накладывает ли Guess незаконные ограничения на ритейлеров в вопросе трансграничной продажи одежды потребителям в Евросоюзе, где действует единый рынок.

"У Еврокомиссии есть информация, указывающая на то, что Guess в своих договорах на распространение одежды может запрещать трансграничные продажи потребителям", — приводятся в сообщении слова Еврокомиссара по конкуренции Маргрет Вестагер.

Единый рынок Евросоюза предполагает трансграничную торговлю товарами внутри ЕС.

Компании в Евросоюзе могут создавать такие системы распространения товаров, которые им лучше всего подходят. Однако эти системы должны соответствовать правилам ЕС в области конкуренции. В частности, потребители должны иметь право покупать товары у любого продавца, авторизованного производителем, включая и покупки через границу – то есть из одной страны ЕС в другой.