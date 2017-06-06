Ряд банков на Шри-Ланке перестали покупать катарский риал, сообщили СМИ

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Ряд банков Шри-Ланки перестали покупать катарский риал из-за геополитической напряженности в регионе, пишет агентство Рейтер со ссылкой на дилеров четырех разных банков Шри-Ланки.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

"Наши контрагенты в Сингапуре попросили нас не покупать катарский риал", — сказал агентству неназванный старший валютный дилер в одном из банков Шри-Ланки.

Дилер из государственного банка сказал, что трейдеры ожидают, пока Центральный банк страны даст указания относительно катарского риала. "В курсе катарского риала произошла корректировка после того, как некоторые банки перестали его покупать", — рассказал он.

Центральный банк Шри-Ланки в заявлении сообщил, что не говорил местным банкам "не принимать катарские риалы", как сообщают некоторые местные СМИ. Высокопоставленный представитель Центрального банка заявил агентству, что регулятор обсудит вопрос о катарском риале на встрече во вторник.