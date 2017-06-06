"Лаборатория Касперского" подала в ЕК иск на Microsoft

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" подала иск в Еврокомиссию (ЕК) и Федеральное картельное ведомство Германии (FCA) по поводу злоупотребления Microsoft доминированием на рынке операционных систем (ОС) и недобросовестной конкуренции на рынке решений для защиты от компьютерных угроз, следует из сообщения российской компании.

"Лаборатория Касперского" обратилась в ЕК и FCA с просьбой рассмотреть действия Microsoft в отношении соблюдения соответствующих статей антимонопольного законодательства, касающихся злоупотребления доминирующим положением на рынке компьютерных операционных систем и недобросовестной конкуренции на рынке решений для защиты от компьютерных угроз", — отмечается в релизе.

Компания решила обратится к юристам после того, как ее многочисленные запросы в Microsoft не были рассмотрены.

Компания считает, что после выхода Windows 10 компания Microsoft начала создавать препятствия для конкурирующих производителей решений для обеспечения безопасности. Помимо этого Microsoft, по мнению "Лаборатории Касперского", стала пытаться уговаривать пользователей отказаться от стороннего программного обеспечения в пользу своего собственного Windows Defender.

"Эти действия Microsoft приводят к более низкому уровню защиты для пользователей, ограничению их права выбора и финансовым потерям как для пользователей, так и для производителей решений безопасности", — считает "Лаборатория Касперского".

Свобода выбора

Лаборатория Касперского" просит ЕК и FCA рассмотреть публичные призывы и рекомендации Microsoft заменить уже установленное решение по безопасности от конкурентов своим продуктом, а также тот факт, что Microsoft вводит пользователей в заблуждение, сообщая о свойствах и качествах Microsoft в рекламных объявлениях.

Помимо этого Microsoft создает препятствия для обновления, а также для загрузки и установки решений безопасности от конкурентов, что затрудняет работу пользователей с программами и снижает их уровень защиты.

Компания отмечает, что в некоторых случаях при переходе на новую версию Windows 10, когда у пользователя установлено программное обеспечение по безопасности, которое несовместимо с ОС, перед началом процесса обновления ОС информирует пользователя о том, что все приложения будут сохранены. При этом происходит удаление драйверов стороннего ПО безопасности, что делает его непригодным, а пользователи теряют ранее оплаченную лицензию на программу, пишет компания со ссылкой на статистические данные службы поддержки, публикации в средствах массовой информации и соответствующий судебный процесс в США.

Неспособность пользователей полностью отключить или удалить Windows Defender нарушает их право решать, какие приложения устанавливать и запускать на своих устройствах, отмечает "Лаборатория Касперского".

"Лаборатория Касперского" считает, что все вышеперечисленное ограничивает свободу выбора пользователей и создает не только неудобства для них при использовании сторонних программ на своих устройствах, но и снижает уровень их безопасности. Пользователь должен иметь возможность получать достоверную информацию о защите и использовать программы, которые он выбирает, без каких-либо препятствий", — пишет компания.