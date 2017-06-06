АФК "Система" попросила привлечь в спор с "Роснефтью" Росимущество

УФА, 6 июн — РИА Новости. АФК "Система" считает, что Росимущество должно быть привлечено к рассмотрению иска "Роснефти" по "Башнефти" на 170 миллиардов рублей на стороне ответчика, заявил представитель "Системы" в суде.

Арбитраж Башкирии во вторник рассматривает иск "Роснефти" и "Башнефти" на 170,6 миллиарда рублей к АФК "Система", которая до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций башкирской нефтяной компании. Ранее во вторник суд привлек правительство Башкирии к спору "Роснефти" и АФК "Система" в качестве соистца.

Как пояснил представитель АФК "Системы" в ходе заседания, с декабря 2015 года "Башнефтью" уже управляла не АФК "Система", а Российская Федерация в лице Росимущества. "В части всех требований погашений надлежащим ответчиком должно быть не только АФК "Система", но и Росимущество", — сказал юрист АФК.

Однако позднее он уточнил, что корпорация просит привлечь Росимущество в качестве третьего лица, а не соответчика.

"Прошу привлечь Росимущество в качестве третьего лица на стороне ответчика", — сказал представитель АФК в суде.