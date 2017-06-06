Альфа-банк не собирается продавать свой бизнес на Украине

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Альфа-банк сегодня испытывает трудности с работой на Украине, однако продавать этот бизнес пока не собирается и надеется на нормализацию отношений между странами, заявил совладелец одного из крупнейших частных российских банков Петр Авен.

"Мы пока к этому решению (о продаже украинского бизнеса — ред.) не пришли, мы решили там работать, мы не государственный банк", — сказал он в интервью телеканалу " Россия 24 ".

При этом, по словам Авена, Альфа-банку трудно работать на Украине. "Только в прошлом месяце у нас было 80 атак на банк на разные отделения в разных городах (Украины), бросают бутылки с зажигательной смесью, в ежедневном режиме заливают банкоматы строительной пеной… Поэтому там трудно работать, там большие проблемы у нас, конечно", — добавил он.

Авен отметил, что украинский бизнес неприбылен и не показывает "хороших цифр", однако на его постройку было потрачено "много усилий", и Альфа-банк пока не намерен от него избавляться.

"Посмотрим, мы, конечно, надеемся на нормализацию отношений между нашими странами, чтобы там можно было работать… Сегодня мы находимся там, где находимся, как будет дальше — посмотрим", — сказал он.

Украинский бизнес Альфа-банка составляют Альфа-банк Украина и Укрсоцбанк, принадлежащий "Альфа-групп". Альфа-банк Украина — крупный украинский коммерческий банк с международным капиталом, который входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A.

Украина с 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.