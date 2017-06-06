Доллар дешевеет на геополитической неопределенности в мире

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Курс доллара снижается во вторник утром на фоне общей обеспокоенности на рынках из-за геополитической напряженности в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.11 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,17%, до 96,63 пункта. Курс доллара к иене уменьшался до 109,89 иены за доллар со 110,46 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару поднимался до 1,1268 доллара за евро с 1,1256 доллара за евро на предыдущем закрытии.

Беспокойство инвесторов связано с рядом как прошедших, так и ожидаемых событий. Так, вечером в субботу, 3 июня, в Лондоне произошел теракт — автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

В четверг, 8 июня, трейдеры ожидают выступления экс-главы ФБР Джеймса Коми в сенате по делу о "вмешательстве РФ" в выборы США. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Коми планирует подтвердить в сенате, что президент США Дональд Трамп оказывал на него давление, чтобы завершить расследование в отношении экс-помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

По словам менеджера State Street Global Markets Барта Вакабаяси (Bart Wakabayashi), которого цитирует агентство Рейтер, теперь на снижение курса доллара влияет потенциальный геополитический риск, связанный с показаниями Коми.