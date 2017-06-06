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Экономика

Эксперт рассказал, как ситуация с Катаром повлияет на цены на газ

Сюжет:
Дипломатический скандал вокруг Катара (93)
00:1406.06.2017
(обновлено: 00:17 06.06.2017)
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© РИА Новости / Абдулкадер ХаджПерейти в фотобанкРайон Вест-Бэй города Доха, Катар. Архивное фотоРайон Вест-Бэй города Доха, Катар. Архивное фото
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Разрыв дипотношений с Катаром со стороны ряда его ближневосточных соседей может создать серьезные проблемы для соглашения о сокращении добычи нефти между странами ОПЕК и не входящими в картель, добавить головной боли крупнейшим мировым трейдерам газа и привести рынок углеводородов к общей дестабилизации и неврозу, рассказал РИА Новости глава нью-йоркского фонда Navigator Principal Investors LLC Кайл Шостак (Kyle Shostak).

Зарубежные страны. Катар
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Охи в Дохе. Соседи объявили Катар "страной-изгоем"

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

"Доля Катара среди других стран ОПЕК по добыче нефти самая незначительная. Она составляет порядка 600 тысяч тонн в год. И, соответственно, влияние конкретно в этом случае добычи из этой страны на биржевые котировки будет практически минимальным", — рассуждает Шостак.

Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
Иран готов поставлять Катару еду на фоне эмбарго стран Персидского залива

Он считает, что ситуация с Катаром ставит под сомнение возможность выполнения соглашения о сокращении добычи нефти, которое было заключено странами ОПЕК, а так же Россией и другими участниками рынка, не входящими в организацию.

"Психологически эффект будет следующий – если есть такие серьезные разногласия между странами-членами ОПЕК, то будет ставиться под сомнение сама возможность имплементации такого соглашения, которое и без того дается с большим трудом. Это и плюс, что имелось раньше – ожидание по производству в США будет создавать нервозную обстановку в ближайшее время", — продолжает собеседник РИА Новости.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Лавров обсудил с главой МИД Катара обострение отношений в регионе

Пострадать от такой ситуации могут и крупнейшие мировые трейдеры, считает Шостак. Он напоминает: "Катар является еще и одним из крупнейших производителей газа – здесь он лидирует. Катар в контрактах с большим количеством стран неарабского и арабского мира. Например, крупнейший потребитель его газа — Египет. Вот эта ситуация более сложная, потому что меры в отношении Катара касаются всех транспортных потоков".

"Крупнейшие мировые трейдеры такие, как Vitol, Glencore, Trafigura практически полностью выкупают эти (Катара) объемы газа. И, соответственно, они должны будут найти замещение этих объёмов на рынке и продумать логистику, если транспортные проблемы будут иметь место быть, и будут усугубляться, у трейдеров будут большие проблемы", — считает он.

Вид с набережной на район Вест-Бэй города Доха. Архивное фото
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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Катар понесет серьезные убытки от разрыва отношений с соседями, пишут СМИ

Эксперт отмечает, что в результате этого, в ближайшее время, может возрасти спрос и цена на природный газ. А так же "все это ведет к разбалансировке рынка, рынок потеряет ориентир".

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В конце мая срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

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