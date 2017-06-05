Дохода три года ждут: "народные" ОФЗ раскупили за месяц

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Спрос россиян на "народные" облигации федерального займа оказался намного выше, чем предполагал Минфин. Ценные бумаги объемом 15 млрд рублей, размещенные в конце апреля, планировалось реализовать до 25 октября, но банки-агенты распродали их за месяц с небольшим. В министерстве решили удвоить предложение – 6 июня Минфин разместит дополнительный выпуск ОФЗ-н еще на 15 млрд рублей.

Что с доходностью

Главным преимуществом ОФЗ-н эксперты называют доходность – она превышает размер ставки по депозитам в среднем на 1,5 процентного пункта, но предупреждают: чтобы получить заявленный при размещении полноценный купонный доход, нужно ждать все три года — на такой срок выпускаются эти бумаги.

В последние время банки взяли курс на снижение процентных ставок — падают ставки по ипотеке, потребительским кредитам, исключением не стали и депозиты. Сбербанк 5 июня снизил ставки по рублевым вкладам сразу на 1,4 процентного пункта. Если открывать вклад онлайн максимальная ставка составит 5,6% годовых, если в отделении – 5,1%.

Аналитики уверены – вслед за "Сбером" подтянутся и другие банки, поясняя, что снижение ставок – устойчивый тренд, отражающий темпы снижения инфляции (в апреле она достигла 4,1%).

Население ищет альтернативу стремительно "дешевеющим" вкладам и народные облигации – одна из привлекательных альтернатив.

"Например, если вкладчику понадобились деньги на втором году, а депозит у него трехгодичный, то он теряет проценты, а в случае с ОФЗ он избегает этих потерь", — отмечает Сергей Королев, финансовый консультант "Алор Брокер".

Усредненная доходность ОФЗ-н за три года составляет 8,5%, но здесь есть свои нюансы. Один из таких — комиссии, которые взимают с покупателей бумаг банки- агенты. Их размер зависит от суммы сделки: 1,5% – при сумме до 50 тыс. руб., 1,0% – от 50 до 300 тыс. руб. и 0,5% – от 300 тыс. руб. Таким образом, чтобы войти в ОФЗ-н с минимальной комиссией придется раскошелиться.

Обычные и народные

Есть и другой момент: продать "народные" ОФЗ можно только через год владения ими.

"При досрочной продаже бОльшая часть купонного дохода теряется", — поясняет Сергей Хестанов, советник генерального директора по макроэкономике компании "Открытие Брокер". Поэтому чтобы получить заявленную доходность, надо ждать все три года.

Кроме того, доходность ОФЗ-н зависит от цены, по которой эта облигация продается, и она в течение срока размещения меняется". Более привлекательными эксперт считает "обычные" ОФЗ, которые обращаются на рынке – при сопоставимой доходности их можно продать в любой момент, а накопленная часть купонного дохода от владельца бумаги уже никуда не денется.

Наблюдатели указывают, что помимо падения доходности по депозитам, спрос на ОФЗ-н спровоцировала сама новизна продукта — интерес к новинкам всегда выше. Кроме того, 15 млрд рублей – для рынка небольшой объем, и найти на него покупателей банкам не проблема.

Возраст денег

Средний чек покупки "народных" облигаций в "Сбербанке" составил 350 тысяч рублей, в ВТБ24 – 1,2 млн., а приобретали их в основном пенсионеры, средний возраст инвестора составил около 60 лет.

"Достаточно высокий средний чек покупки говорит о том, что люди вкладывали в ОФЗ-н деньги, которые забрали с депозитов", — считает Николай Осадчий, начальник аналитического отдела инвесткомпании "Атлант Секьюритиз".

"У многих пенсионеров обычно есть достаточные сбережения. И если раньше человек раскидывал свои вложения по банкам, в зависимости от ставок, то сейчас, возможно, часть вкладчиков решили консолидировать свои накопления в ОФЗ-н", — добавляет Королев из "Алор Брокер.

В создавших спрос на ОФЗ пенсионерах-миллионерах эксперты не видят ничего удивительного. Хестанов ссылается на исследования возрастной структуры фондового рынка, которые показывают, что деньги у людей появляются ближе к пенсии. По капиталу основной инвестор фондового рынка – человек в возрасте 55-57 лет.

"Хотя, конечно, это не совсем обычные пенсионеры – об этом говорят достаточно крупные суммы, на которые приобретались эти бумаги", — отмечает он.

Аналитики, пока впрочем, не могут назвать точных причин популярности ОФЗ-н — ведь "обычные" ОФЗ ничем не уступают "народным", а в чем-то и превосходят их. Но называют прецедентом то, что государство решило продвинуть прогрессивный, более сложный финансовый инструмент в широкие массы.