Криптовалюты требуют долгого изучения, считает Набиуллина

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов по финансовому рынку, бюджету и экономической политики Госдумы.

Она отметила, что России надо развивать цифровую экономику. "Мы не хотим плестись здесь в хвосте — мы создали специальную ассоциацию "Финтех" вместе с ключевыми финансовыми игроками, которые уже тестируют новые технологии. Прежде, чем что-то регулировать, нужно понимать, как это работает… какие риски, и соответственно выстраивать регулирование, в том числе технологии блокчейн, которая касается не только финансовой сферы", — сказала глава ЦБ.

В частности, на основе блокчейн можно регистрировать недвижимость и оказывать другие услуги, отметила она.

"Что касается криптовалют, в основном финансовые регуляторы в большинстве стран находятся на стадии изучения этого явления. Нам нужно понимать, что когда мы говорим о национальной государственной криптовалюте, нужно вначале ее изучить, если это не просто цифровой актив, а государственная криптовалюта", — продолжила Набиуллина.

"Если это не денежный суррогат, а именно цифровой актив, то здесь… мы можем посмотреть, как нам быстрее двигаться. Если говорить именно о валютном характере (криптовалюты — ред.)., конечно, это требует гораздо больше времени", — уточнила она.

Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в мае сообщила, что Банк России через месяц представит вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют, в том числе биткоина, как цифрового товара. Сейчас в РФ действует запрет на выпуск денежных суррогатов. Все больше стран открывают свои рынки для криптовалют, и в России тоже надо ввести аккуратное регулирование биткоина, так как это предоставляет колоссальные возможности, считает глава Сбербанка Герман Греф.