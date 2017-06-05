Криптовалюты требуют долгого изучения, считает Набиуллина

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов по финансовому рынку, бюджету и экономической политики Госдумы.
В частности, на основе блокчейн можно регистрировать недвижимость и оказывать другие услуги, отметила она.
"Что касается криптовалют, в основном финансовые регуляторы в большинстве стран находятся на стадии изучения этого явления. Нам нужно понимать, что когда мы говорим о национальной государственной криптовалюте, нужно вначале ее изучить, если это не просто цифровой актив, а государственная криптовалюта", — продолжила Набиуллина.
Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в мае сообщила, что Банк России через месяц представит вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют, в том числе биткоина, как цифрового товара. Сейчас в РФ действует запрет на выпуск денежных суррогатов. Все больше стран открывают свои рынки для криптовалют, и в России тоже надо ввести аккуратное регулирование биткоина, так как это предоставляет колоссальные возможности, считает глава Сбербанка Герман Греф.