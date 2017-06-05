Одежду Zara скоро будут производить в России

МАДРИД, 5 июн – РИА Новости, Елена Шестернина. Компания Inditex, планирующая наладить производство в России, в настоящее время отбирает фабрики, которые могли бы заняться выпуском одежды, сообщила в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в Испании Галина Курочкина.

Корпорации Inditex принадлежат такие бренды как Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Oysho, Uterqüe, Lefties и Stradivarius.

"Inditex получила предложение разместить свое производство на российских фабриках, идет процесс отбора таких фабрик", — сказала Курочкина.

"Идея в том, чтобы учитывать вкусы российских потребителей, использовать российские ткани, вообще максимально задействовать российский компонент при производстве", — пояснила она.

По словам торгпреда, "очень скоро такая продукция появится на российском рынке".

Ранее статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил, что заключено два контракта на производство под марками Zara Home и Zara, планируется заключить новые; цель Inditex — продать в 2017 году порядка миллиона изделий, произведенных в РФ.