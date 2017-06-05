Китай перед саммитом ШОС поддержал заявку Ирана на вступление в организацию

ПЕКИН, 5 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Помощник министра иностранных дел Китая Ли Хуэлай накануне предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане выразил поддержку китайской стороны на вступление Ирана в организацию и заявил, что этот вопрос будет тщательно рассмотрен членами ШОС.

Заседание Совета глав государств-членов ШОС состоится в Астане 8-9 июня. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите. В январе прошлого года Си Цзиньпин в ходе визита в Иран заявил, что Китай поддерживает заявку Тегерана на полноправное членство в ШОС.

"Иран – страна-наблюдатель ШОС. На протяжении длительного времени Иран активно участвует в различных важных мероприятиях в рамах ШОС. Иран внес позитивный вклад в дело развития ШОС. Китайская сторона высоко ценит это. Китайская сторона приветствует и выражает поддержку желанию иранской стороны стать полноправным членом ШОС", — заявила Ли Хуэйлай на спецбрифинге, посвященном предстоящему саммиту.

Китайский дипломат подчеркнул, что вопрос вступления Ирана в организацию будет "тщательно рассмотрен" на встрече в строгом соответствии с существующими правилами ШОС и на основе консультаций всех сторон.

"Что касается того, будет ли обсуждаться на саммите в Астане вопрос вхождения, то я хочу еще раз подчеркнуть следующее…. На самом деле между члена ШОС идет постоянная дискуссия относительно заявки Ирана на вступление в ШОС. Я думаю, что в ходе предстоящей встречи стороны в соответствии с существующими правилами ШОС и на основе консультаций тщательно рассмотрят вопрос о вступлении Ирана в ШОС", — сказал Ли Хуэйлай.