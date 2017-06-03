"Ростелеком" планирует создать агрегатор для перевозок по типу Gett и Uber

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. "Ростелеком" планирует создать агрегатор для поездок людей по типу Gett и Uber, но с большим числом видов транспорта, заявил президент компании Михаил Осеевский на полях ПМЭФ-2017.

Выступая на сессии по автомобилестроению, топ-менеджер отметил, что количество автомобилей в российских городах достигло критических показателей. По его словам, в среднем в мире 1 автомобиль приходится на 200 метров, тогда как в Москве — на 30 метров, потребительские вкусы людей изменились.

"Те пионеры, которые первыми почувствовали изменение потребительских вкусов, Uber и Gett, сделали колоссальный шаг к созданию новой системы, нового сервиса — mobility of the service, когда мы не хотим владеть автомобилем, а мы хотим, чтобы нас перевезли из точки А в точку Б за минимальные деньги и минимальное время. Сегодня это только такси, но очевидно, что эта система будет разворачиваться, и мы считаем, что в эту систему будут включены другие типы транспорта — беспилотные, электрические, пригородные электрички", — рассказал глава компании.

"Ростелеком" планирует создать цифровую платформу для этого вида сервиса, она потребует интеграции очень разных информационных и коммуникационных технологий, это сети пятого поколения, это центры хранения и обработки данных, системы высокоточного позиционирования, это системы геоинформационные, инструменты взаимодействия наземной инфраструктуры, дорожной инфраструктуры с автомобилем, система взаимодействия автомобиля с автомобилем", — заявил Осеевский.

При этом он отметил, что задача, стоящая перед "Ростелеком", потребует координации гораздо большего числа участников, чем у пионеров отрасли. "Эта программа долгосрочная и очень важная, поэтому, я надеюсь, что этот инструмент появится, и мы будем ездить только на дачу и для того, чтобы получать удовольствие для вождения", — подытожил он.

Ранее на ПМЭФ в Минтрансе сообщили РИА Новости, что в России к 2025 году может появиться агрегатор грузоперевозок на основе телематических сервисов "Платона" и ГЛОНАСС, действующий по принципу сервисов Uber, Яндекс.Такси и Gett.