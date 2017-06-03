Минкомсвязи, Ростех и ФСБ в июле представят предложения по "пакету Яровой"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Рабочая группа, в которую входят представители Минкомсвязи, ФСБ и "Ростеха", в июле представит предложения для операторов связи по реализации пакета антитеррористических законов ("пакета Яровой"), сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Пакет антитеррористических законов ("пакет Яровой"), подписанный президентом РФ в июле 2016 года, обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Операторы ранее неоднократно предупреждали, что реализация требований нового законодательства потребует от них затрат, превышающих выручку, что привлечет к деградации качества услуг связи и росту тарифов для абонентов. В настоящее время власти обсуждают возможную корректировку антитеррористического пакета.

"Это решение не "Ростеха", мы участвуем просто. Создана рабочая группа, возглавляют ее представители министерства связи. В эту рабочую группу входят наши представители, ФСБ, всех заинтересованных лиц. Они занимаются подготовкой, мы предложения даем. Там есть дорожная карта. По-моему, в июле должны выйти с каким-то предложением", — рассказал Чемезов.

Глава "Ростеха" подтвердил, что, скорее всего, придется менять законодательство, потому что уложиться в установленные сроки нереально. Регуляторы в целом согласны с этим и будут вносить правки, отметил он.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.