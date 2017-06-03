Чемезов: нужны максимальные усилия для повышения доли цифровой экономики
10:0903.06.2017
(обновлено: 10:17 03.06.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. России необходимо приложить максимальные усилия для наращивания доли цифровой экономики, считает глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Тема цифровой экономики стала ключевой в выступлении президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ в пятницу. В частности, глава государства заявил, что России нужно наращивать кадровые, интеллектуальные и технологические преимущества в этой сфере.
"В его выступлении было очень много сказано об электронной цифровой экономике, а наш "Ростех" – как раз основное производство этого в российской электронике, предприятия, входящие в ОПК (Объединенную приборостроительную корпорацию), КРЭТ – все это как раз цифровое, все это связано как раз с цифровой экономикой, и, конечно, для нас это очень важно. Мы и так работаем в этом направлении", — сказал Чемезов, комментируя выступление президента РФ.
"Могу привести в пример такие цифры. Сегодня доля цифровой экономики в общем ВВП составляет 5,5%, в развивающихся (странах — ред.) – 4,9%, а в России — 2,8%. Поэтому нам сейчас нужно максимально приложить усилия для того, чтобы долю повысить. А если говорить по странам, самое высокое – 12% – это Великобритания, в Китае – 6% с небольшим", — добавил глава "Ростеха".
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