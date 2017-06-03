Ростех попросит сделать "Нацимбио" единственным поставщиком ВИЧ-препаратов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" попросит сделать российскую фармацевтическую компанию "Нацимбио" единственным поставщиком ВИЧ-препаратов, рассказал журналистам глава ГК Сергей Чемезов.

"У нас сегодня новые вакцины (для лечения ВИЧ) практически не производятся. Мы сейчас ведем переговоры с иностранными и российскими производителями о локализации производства, причем о полной локализации. Договорились с "Р-Фарм" о совместном выпуске препаратов для лечения ВИЧ, которые уже присутствуют на рынке. Уже создали компанию для производства абсолютно новых инновационных препаратов, в которую вошёл иностранный инвестор — компания Ishvan", — сказал Чемезов на полях ПМЭФ.

"До конца третьего квартала планируем все основные моменты по трансферу этих препаратов решить, провести переговоры с потенциальными "донорами" технологий. После этого обратимся в министерство (Минздрав) с просьбой назначить единственного поставщика. Потому, что иначе ни одна компания не согласится идти с нами дальше и потом начать передавать свои технологии и начать производить, а потом куда это все девать? У нас договоренность такая с министерством есть, но для этого нужно подписать четкий контракт", — подчеркнул глава Ростеха.

По его словам, Ростех ведет переговоры с тремя компаниями по трансферу в Россию новых препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, и какая из компаний сделает лучшее предложение, с той и будет подписано соглашение.

"Нацимбио" была создана в 2013 году. Компания занимается производством и поставкой вакцин Национального календаря профилактических прививок и других лекарственных препаратов.