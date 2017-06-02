Самарской области дадут субсидию на поддержку оптимизации штата "АвтоВАЗа"

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Самарская область получит порядка 600 миллионов рублей из федерального бюджета на поддержку оптимизации штата "АвтоВАЗа", сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
"Сейчас по "АвтоВАЗу" уже принято практически решение: Самарская область получит субсидию для того, чтобы процессы оптимизации продолжать на "АвтоВАЗе", компания имеет программы оптимизации на 4–5 тысяч человек в течение двух лет", — сказал Топилин. По его словам, сумма субсидий не определена окончательно, но составит порядка 600 миллионов рублей.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Минтруда, средства, в том числе, будут направлены на частичное возмещение оплаты труда, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации высвобождаемых работников.
По словам министра, на "АвтоВАЗе" менее чем за 10 лет в рамках оптимизации численность работников сократилась со 120 тысяч человек до порядка 40 тысяч. При этом сокращения не вызвали всплеска безработицы в Тольятти, так как шла плотная работа с высвобождающимися кадрами, подчеркнул Топилин.
Накануне глава "АвтоВАЗа" Николя Мор сообщил, что до конца текущего года сокращения в компании, возможно, превысят две тысячи человек. Позднее он пояснил РИА Новости, что речь не идет об увольнении обозначенных двух тысяч сотрудников, но о переводе их с основного производства в Тольяттинский индустриальный парк.
"АвтоВАЗ" — крупнейший автопроизводитель РФ. Совместному предприятию "Ростеха" и Renault-Nissan принадлежит 74,51% капитала компании (81,4% обыкновенных и 47% привилегированных акций). Доля альянса Renault-Nissan в СП составляет 67,13%, "Ростеха" — 32,8%. Чистый убыток компании по МСФО по итогам 2016 года составил 44,8 миллиарда рублей, хотя и снизился на 39,3%.
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