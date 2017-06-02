Путин: российская экономика справилась с санкциями, но лучше бы их не было

РИА НОВОСТИ. ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА СПРАВИЛАСЬ С САНКЦИЯМИ, НО ЛУЧШЕ БЫ ИХ НЕ БЫЛО: НУЖНО С ЭТИМ ЗАКАНЧИВАТЬ