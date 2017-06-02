Голикова предложила объединить ФОМС и ФСС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова считает целесообразным объединение государственных внебюджетных фондов, которые входят в систему социального страхования. Таким образом власти могут снизить административные расходы, рассказала Голикова в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

"Может быть, какие-то фонды и можно объединить. Почему нет? Такой вопрос может стоять на повестке дня. Мы таким образом уменьшим административные расходы", — сказала она.

В России сейчас действуют три государственных внебюджетных фонда: Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), Фонд социального страхования (ФСС), и Пенсионный фонд РФ. Бюджеты фондов формируются за счет страховых взносов, общая ставка которых составляет 30% от фонда оплаты труда. В правительстве обсуждается идея снижения ставки до 22% с одновременным повышением НДС для компенсации выпадающих доходов бюджетной системы.

В этой сфере нужна более серьезная реформа, считает глава Голикова. "Может быть объединение фондов, может быть, перераспределение ресурсов между этими фондами", — добавила она.

По её словам, прежде чем принимать решение об изменении ставок страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, власти должны оценить, "что должно происходить с расходной частью этих фондов, с их обязательствами, с тем, как будет обеспечена система здравоохранения, система оплаты больничных листов, нетрудоспособности и так далее".

"Это неприятная тема, она сложная с точки зрения модернизации законодательства, с точки зрения понимания. И все предпочитают говорить о более простых вещах — поменяем налоги, уменьшим ставки, увеличим увеличим ставки… Все слишком просто. А простых здесь решений быть не может", — подчеркнула она.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.