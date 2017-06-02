Чижов о "Северном потоке-2": Берлину доверяют меньше, чем Киеву

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Опасения Запада в связи с реализацией проекта "Северный поток-2", благодаря которому 80% поставок газа из России в Европу будут идти через Германию, может свидетельствовать о том, что Евросоюз считает ФРГ менее надежным транзитером, чем Украину, через которую в свое время также перекачивалось 80% российского экспортного газа, заявил в эфире телеканала "Россия 24" на полях ПМЭФ постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Как указал Чижов, заявления об излишней энергозависимости Европы от России звучат на Западе давно. "Тема так и не сошла с обсуждения, хотя дискуссия уже идет по кругу. В контексте обсуждения "Северного потока" нашли новую претензию — что будет построен "Северный поток-2", и тогда 80% российских поставок газа на Запад будут идти через одну страну — Германию", — сказал Чижов.

При этом, по его словам, "никто не вспоминает, что до строительства "Северного потока-1" 80% нашего экспорта шло через Украину". "Из этого вытекает логический вывод — значит, в Евросоюзе считают Германию менее надежным транзитером, чем Украину", — предположил постпред.

В апреле заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Бриджет Бринк указала, что администрация США считает проект газопровода "Северный поток-2" угрозой для энергетической безопасности Украины и всей Европы. Угроза, по ее словам, заключается в том, что поток сосредоточит "на одном маршруте примерно 80% европейского газового импорта из России".

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.