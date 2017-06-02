ЦБ работает над созданием национальной виртуальной валюты
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Банк России начал работу над созданием национальной виртуальной валюты, сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.
"До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем. Над этим мы уже начали работать", — заявила Скоробогатова в ходе Петербургского международного экономического форума.
"На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного времени", — добавила она.
О планах эмитировать национальную электронную валюту ранее говорили Великобритания, Сингапур и Китай.
Банк России через месяц представит вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют, в том числе биткоина, как цифрового товара, сообщила ранее на заседании рабочей группы в Госдуме Скоробогатова.
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