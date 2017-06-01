"Газпром" и Shell в ходе ПМЭФ обсудили расширение "Сахалина-2"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. "Газпром" и британо-нидерландский нефтегазовый концерн Shell в рамках ПМЭФ обсудили вопросы расширения проекта "Сахалин-2" и проект "Балтийский СПГ", говорится в сообщении российской компании.

Во встрече приняли участие председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и главный исполнительный директор Royal Dutch Shell plc Бен ван Берден.

"Руководители компаний обменялись мнениями о ситуации на мировых энергетических рынках и рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества. В частности, стороны обсудили дальнейшее взаимодействие по расширению "Сахалина-2", а также текущий статус проекта "Балтийский СПГ" и перспективы развития партнерства в рамках Соглашения о стратегическом сотрудничестве", — говорится в сообщении.

"Газпром" и Shell совместно участвуют в проекте "Сахалин-2", в рамках которого работает единственный в РФ завод по производству СПГ. Оператор "Сахалина-2" — Sakhalin Energy Investment Company Ltd. ("Газпром" — 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui — 12,5%, Mitsubishi — 10%). В 2015 году "Газпром" и Shell подписали меморандум по реализации проекта строительства третьей технологической линии завода СПГ, а также соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее возможности расширения портфеля совместных проектов, включая возможный обмен активами.

В июне 2016 года "Газпром" и Shell подписали меморандум о взаимопонимании по проекту "Балтийский СПГ", в соответствии с которым стороны изучат перспективы взаимодействия в рамках проекта.

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