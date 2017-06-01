С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Hyperloop Transportation Texhnologies (HTT) хочет реализовать в России технологию скоростных перевозок и сотрудничает с рядом российских компаний по этому направлению, сообщил РИА Новости гендиректор компании Дирк Алборн.

"Речь идет о сотрудничестве с Россией в широком смысле слова. В России накоплено много знаний, технологий, это очень интересно. Если говорить об использовании нашей системы, нам необходимо уже сейчас работать над новым законодательством", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.

"Что касается проектов, мы работаем с рядом компаний в России. Мы создаем совершенно новый вид транспорта, для него нужны новые законы, которые регламентируют его работу, а также нормы безопасности. Это занимает довольно много времени. Мы хотели бы получить поддержку правительств стран по всему миру. Мы работаем с рядом правительств по всему миру, а также хотели бы работать в России, чтобы идентифицировать потенциальные маршруты, а также обсудить вопрос нового законодательства", — заявил он.

По словам Алборна, у технологии Hyperloop есть два преимущества — скорость и низкие операционные издержки, которые позволяют технологии быть прибыльной. "Это идеальное решение как для перемещения между городами, так и внутри города. Я думаю, что Россия — это отличный пример. В стране огромные расстояния между городами, — что было бы, если бы их соединили, как бы изменилась ситуация? Также, например, Москва и Санкт-Петербург могли бы решить проблему пробок", — полагает он.

Идею Hyperloop ("гиперпетля") представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск. Новое транспортное средство будет вдвое быстрее самолета и в три-четыре раза быстрее скоростного поезда. Наибольшую активность в воплощении этой идеи в настоящее время проявляют компании Hyperloop One, гендиректором которой является Роб Ллойд, и компания Hyperloop Transportation Technologies во главе с Дирком Алборном. У HTT пока нет проектов в России.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.