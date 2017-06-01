Арест активов. Украина взыскала первые штрафы с "Газпрома"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Киев намерен добиваться ареста имущества "Газпрома" в других странах для взыскания антимонопольного штрафа в 171,8 миллиарда гривен (около 6,4 миллиарда долларов). Об этом сообщил глава минюста Украины Павел Петренко.



"Понимая, что активов на 172 миллиарда гривен на территории Украины, которые принадлежали бы "Газпрому", нет, мы будем двигаться в другие страны, где есть соответствующие активы и денежные средства, и поднимать вопрос о выполнении украинских решений и в будущем международных решений о взыскании с "Газпрома" задолженности", — сказал он.

По словам украинского министра, Киев уже взыскал первые суммы с "Газпрома".

Накануне стало известно, что украинские власти арестовали акции компании "Газтранзит", которые принадлежат "Газпрому".

"Газтранзит" является частным акционерным обществом. "Газпрому" принадлежит 40 процентов акций компании.

Основания для штрафа

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф на 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов) за якобы злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа. В Москве претензии отвергли, заявив, что компания не ведет предпринимательской деятельности в стране, лишь передавая газ "Нафтогазу".

Попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты.

Иск на итоговую сумму около 6,4 миллиарда долларов был удовлетворен судом в декабре прошлого года, однако "Газпром" подал апелляцию.

Шестнадцатого мая Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационную жалобу "Газпрома", требовавшего отменить решение судов предыдущих инстанций о принудительном взыскании штрафа.

Новый уровень противостояния

Старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук, комментируя решение Киева об аресте акций "Газтранзита", заявил, что эта компания стала "заложником ситуации".

"Других крупных активов у "Газпрома" на Украине нет. Поэтому серьезных потерь для "Газпрома" на Украине я не ожидаю. Однако компании стоит задуматься об альтернативных способах поставок газа в Европу, поскольку у минюста может возникнуть желание, допустим, арестовать транзитный газ или обратиться к европейским странам, чтобы арестовать имущество компании. Фантазия может и в эту сторону работать", — сказал Ткачук в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в этой ситуации важна реакция Европы.

"Наверное, "Газпрому" следует пробовать через Еврокомиссию влиять на Украину. Напомню, что осенью прошлого года вице-комиссар Еврокомиссии по энергетике (Марош Шефчович — ред.) заверял, что ареста на Украине активов "Газпрома" не будет. Как мы видим, это не оправдывается. И сейчас важно услышать, как Еврокомиссия относится к тому, что произошло. Потому что это выход противостояния Киева и "Газпрома" на новый уровень, и последствия пока трудно предсказать", — отметил аналитик.

На Украине справедливости не найти

Заместитель начальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец накануне заявил, что российский холдинг намерен оспорить решение об антимонопольном штрафе в международных инстанциях.

"Газпром" исчерпал практически все возможности по обжалованию этого решения внутри Украины и теперь, действительно, формально проводится процедура принудительного взыскания суммы этого штрафа, огромного по масштабам",- отметил сотрудник "Газпрома".

"У "Газпрома" нет, никогда не было и, надеюсь, не будет никакого имущества, сопоставимого с ценой этого штрафа. Стоимость акций "Газтранзита", арестованных судебными приставами, существенно меньше, она несопоставима. Какого-то иного имущества на территории Украины "Газпром" не имеет, а что касается перспектив взыскания этой задолженности, якобы существующей, за пределами Украины — мы полагаем, что они весьма незначительны", — добавил Кузнец.

Перспективы отбора газа

На прошлой неделе адвокат по международным делам юридической фирмы "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин не исключил, что Киев, действительно, может начать отбирать российский газ в счет уплаты штрафа.

"В данной ситуации Украина будет принимать обращение к взысканию на активы "Газпрома", которые расположены непосредственно в юрисдикции страны. Но, как мы знаем, их достаточно мало — в последнее время "Газпром" снизил свои активы в Украине. Вместе с тем, там остается один из главных активов "Газпрома" — это природный газ, который поставляется в Европу", — отметил юрист в эфире радио Sputnik.

По его словам, Киев вполне может начать обращать взыскание на топливо и перепродавать его в Европу.

"На мой взгляд, Украина обязательно прибегнет к этой возможности. Правда, ей придется согласовать этот вопрос со своими кураторами из Европы и, в частности, из Германии, которые являются основными покупателями газа", — добавил Скрябин.

При этом эксперт не высоко оценил шансы Киева арестовать имущество "Газпрома" в других странах.

"В данном случае Украину ждет достаточно длительный процесс взыскания, потому что необходимо будет добиваться в иных юрисдикциях судебных актов, которые позволили бы Украине это сделать", — пояснил адвокат.