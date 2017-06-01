США
1.061 июня22:09МСК
USD56.54-0.15
EUR63.53+0.12
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Арест активов. Украина взыскала первые штрафы с "Газпрома"

21:4001.06.2017
02352040
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗдание Газпрома в Москве. Архивное фотоЗдание Газпрома в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Киев намерен добиваться ареста имущества "Газпрома" в других странах для взыскания антимонопольного штрафа в 171,8 миллиарда гривен (около 6,4 миллиарда долларов). Об этом сообщил глава минюста Украины Павел Петренко.

Территория газохранилища
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Мнение: Киев будет "взыскивать" с Газпрома $6,4 млрд, продавая его газ
"Понимая, что активов на 172 миллиарда гривен на территории Украины, которые принадлежали бы "Газпрому", нет, мы будем двигаться в другие страны, где есть соответствующие активы и денежные средства, и поднимать вопрос о выполнении украинских решений и в будущем международных решений о взыскании с "Газпрома" задолженности", — сказал он.

По словам украинского министра, Киев уже взыскал первые суммы с "Газпрома".

Накануне стало известно, что украинские власти арестовали акции компании "Газтранзит", которые принадлежат "Газпрому".
"Газтранзит" является частным акционерным обществом. "Газпрому" принадлежит 40 процентов акций компании.

Основания для штрафа

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф на 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов) за якобы злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа. В Москве претензии отвергли, заявив, что компания не ведет предпринимательской деятельности в стране, лишь передавая газ "Нафтогазу".

Стенд ПАО Газпром на Международном инвестиционном форуме Сочи 2016
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Ну тогда все — по-взрослому: разговор Москвы с Киевом по газу теперь другой
Попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты.

Иск на итоговую сумму около 6,4 миллиарда долларов был удовлетворен судом в декабре прошлого года, однако "Газпром" подал апелляцию.

Шестнадцатого мая Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационную жалобу "Газпрома", требовавшего отменить решение судов предыдущих инстанций о принудительном взыскании штрафа.

Новый уровень противостояния

Старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук, комментируя решение Киева об аресте акций "Газтранзита", заявил, что эта компания стала "заложником ситуации".

Офисное здание компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В Киеве рассказали о мерах по взысканию с "Газпрома" 6,4 миллиарда долларов
"Других крупных активов у "Газпрома" на Украине нет. Поэтому серьезных потерь для "Газпрома" на Украине я не ожидаю. Однако компании стоит задуматься об альтернативных способах поставок газа в Европу, поскольку у минюста может возникнуть желание, допустим, арестовать транзитный газ или обратиться к европейским странам, чтобы арестовать имущество компании. Фантазия может и в эту сторону работать", — сказал Ткачук в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в этой ситуации важна реакция Европы.

"Наверное, "Газпрому" следует пробовать через Еврокомиссию влиять на Украину. Напомню, что осенью прошлого года вице-комиссар Еврокомиссии по энергетике (Марош Шефчович — ред.) заверял, что ареста на Украине активов "Газпрома" не будет. Как мы видим, это не оправдывается. И сейчас важно услышать, как Еврокомиссия относится к тому, что произошло. Потому что это выход противостояния Киева и "Газпрома" на новый уровень, и последствия пока трудно предсказать", — отметил аналитик.

На Украине справедливости не найти

Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Мнение: отсутствие альтернативы транзиту газа – просто рай для шантажиста
Заместитель начальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец накануне заявил, что российский холдинг намерен оспорить решение об антимонопольном штрафе в международных инстанциях.

"Газпром" исчерпал практически все возможности по обжалованию этого решения внутри Украины и теперь, действительно, формально проводится процедура принудительного взыскания суммы этого штрафа, огромного по масштабам",- отметил сотрудник "Газпрома".

"У "Газпрома" нет, никогда не было и, надеюсь, не будет никакого имущества, сопоставимого с ценой этого штрафа. Стоимость акций "Газтранзита", арестованных судебными приставами, существенно меньше, она несопоставима. Какого-то иного имущества на территории Украины "Газпром" не имеет, а что касается перспектив взыскания этой задолженности, якобы существующей, за пределами Украины — мы полагаем, что они весьма незначительны", — добавил Кузнец.

Перспективы отбора газа

Логотип компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Газпром" оспорит антимонопольный штраф Украины в международных инстанциях
На прошлой неделе адвокат по международным делам юридической фирмы "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин не исключил, что Киев, действительно, может начать отбирать российский газ в счет уплаты штрафа.

"В данной ситуации Украина будет принимать обращение к взысканию на активы "Газпрома", которые расположены непосредственно в юрисдикции страны. Но, как мы знаем, их достаточно мало — в последнее время "Газпром" снизил свои активы в Украине. Вместе с тем, там остается один из главных активов "Газпрома" — это природный газ, который поставляется в Европу", — отметил юрист в эфире радио Sputnik.

По его словам, Киев вполне может начать обращать взыскание на топливо и перепродавать его в Европу.

Министр энергетики России Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
России нужны юридические гарантии о невзыскании Киевом штрафа с "Газпрома"
"На мой взгляд, Украина обязательно прибегнет к этой возможности. Правда, ей придется согласовать этот вопрос со своими кураторами из Европы и, в частности, из Германии, которые являются основными покупателями газа", — добавил Скрябин.

При этом эксперт не высоко оценил шансы Киева арестовать имущество "Газпрома" в других странах.

"В данном случае Украину ждет достаточно длительный процесс взыскания, потому что необходимо будет добиваться в иных юрисдикциях судебных актов, которые позволили бы Украине это сделать", — пояснил адвокат.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена