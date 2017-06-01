ОАК планирует подписать контракт с "Аэрофлотом" на 50 МС-21

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. ОАК планирует подписать твёрдый контракт с "Аэрофлотом" на 50 самолетов МС-21 в 2017 году, сообщил журналистам президент ОАК Юрий Слюсарь.

"В 2017 году. По поводу (возможности подписания на МАКСе — ред.) твёрдого контракта на МС-21 я вам пока точно сказать не могу, но то, что в течение 2017 года мы контракт с участием нас, "Авиакапитал-Сервиса" и "Аэрофлота" подпишем, совершенно точно", — сообщил Слюсарь в кулуарах ПМЭФ.

При этом контракт не будет включать в себя гарантии, предоставляемые стартовому заказчику. "Не будет тех гарантий, которые сейчас являются предметом наших судебных разбирательств с "Аэрофлотом", где мы по этому контракту фактически брали на себя обязательства за государственные субсидии", — заявил он. Ранее Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Аэрофлота" к "Гражданским самолетам Сухого" (ГСС), производителю самолетов Sukhoi Superjet 100, о взыскании около 2,1 миллиарда рублей.

"Мы понимаем позицию "Аэрофлота", это записано в контракте, они обязаны, как публичное акционерное общество, защищать интересы акционеров. Они обязаны этой опцией воспользоваться. Мы категорически не согласны с тем, что мы должны нести ответственность за то, что в процессе вступления в ВТО субсидия была отменена, и мы весь финансовый груз, связанный с выпадением этих доходов у "Аэрофлота", должны взять на другую коммерческую организацию", — пояснил глава ОАК.

МС-21 — пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан". Первый МС-21 поднялся в воздух в минувшее воскресенье с аэродрома Иркутского авиазавода. По оценке специалистов, летные испытания нового пассажирского лайнера прошли успешно.

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