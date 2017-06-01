Турция сняла ограничения на поставки российской пшеницы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Турецкие власти отменили ограничения на поставки российской пшеницы, Россия в свою очередь готова продолжать сотрудничество с Турцией на взаимовыгодной основе, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

"Сегодня его (скандала — ред.) нет. С Турцией — все открыто, все хорошо, нас там ждут. Мы будем продолжать сотрудничать на взаимовыгодной основе. Зерновой турецкий рынок для нас в приоритете, мы продаем там более 3 миллионов тонн зерна. Это хорошие цифры", — сказал Ткачев в эфире телеканала НТВ в кулуарах Петербургского экономического форума.

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки. Представители турецкого бизнеса объясняли такие меры тем, что Россия не сняла полностью запрет на поставку продуктов из Турции, в частности томатов.

В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле", а 22 мая РФ и Турция подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле.

Однако на прошлой неделе несколько российских и турецких сельскохозяйственных ассоциаций сообщили о том, что власти Турции ввели новые ограничения на импорт пшеницы из России — на РФ должно приходиться 20-25% от всех выданных лицензий на импорт пшеницы в режиме внутренней переработки, который дает право на беспошлинный ввоз товара.

Кроме того, исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев сообщил РИА Новости, что аналогичные ограничения были введены и в отношении подсолнечного масла. Однако уже во вторник министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что страна сняла введенные ранее ограничения в отношении ввоза некоторых видов сельхозпродукции из РФ "контролируемым образом".