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Экономика

ВГТРК беспокоится за объективность Euronews после продажи акций NBC

16:2801.06.2017
(обновлено: 16:34 01.06.2017)
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© AFP 2017 / Philippe DesmazesШтаб-квартира телеканала Euronews во Франции. Архивное фотоШтаб-квартира телеканала Euronews во Франции. Архивное фото
© AFP 2017 / Philippe Desmazes

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. После проведения допэмиссии 25% акций европейского телеканала Euronews стали принадлежать американской вещательной компанией NBC Universal. Доля ВГТРК в европейском телеканале снизилась с 7,17% до 2,29%. Представитель ВГТРК в наблюдательном совете Euronews Петр Федоров голосовал против такой сделки, так как теперь возникают опасения в сохранении телеканалом непредвзятости.

Штаб-квартира телеканала Euronews во Франции. Архивное фото
© AP Photo / Laurent Cipriani
Доля ВГТРК в канале Euronews после допэмиссии снизилась до 2,29%

ВГТРК против прихода американцев

Накануне стало известно о покупке 25% акций Euronews американской вещательной компанией NBC Universal. По официальному заявлению Euronews, телекомпания и ее цифровые платформы теперь будут работать под брендом EuronewsNBC. Гендиректор телеканала Микаэль Петерс заверил, что сотрудничество с NBC позволит Euronews "полно воплощать редакционную философию "Всех точек зрения", а также "усилит миссию Euronews обеспечивать людей во всем мире независимой информацией, которой они могут доверять".

Как рассказал РИА Новости представитель ВГТРК в наблюдательном совете Euronews Петр Федоров, сделка была проведена путем допэмиссии акций.

"У Euronews была очень тяжелая экономическая ситуация", — пояснил Федоров необходимость привлечения нового акционера. По его словам, тяжелая экономическая ситуация сложилась из-за того, что регулярные лицензионные платежи в бюджет телеканала вносили только две страны – Россия и Швейцария.

"На всех заседаниях в связи с приходом NBC Universal в Euronews я как представитель ВГТРК голосовал против этого слияния. Мы против этого слияния, но мы не блокируем его, понимая финансовое положение Euronews", — подчеркнул Федоров.

Штаб-квартира телеканала Euronews во Франции. Архивное фото
© AFP 2017 / Philippe Desmazes
Американская телекомпания NBC приобрела 25% Euronews
"Все это развивалось на фоне того, как проходила избирательная кампания в США. И мы прекрасно отдавали себе отчет в том, насколько СМИ США в целом и NBC в частности ангажированы. И мы отнюдь не ожидали повышения беспристрастности и объективности в том числе и (в) российской тематике. Мы исходили из того, что получая 25-процентный пакет акций и ежедневный контроль за редакционной политикой, потому что теперь главного редактора, руководителя ньюсрума теперь может утверждать только NBC по согласованности с президентом Euronews, мы не ожидали никакого улучшения качества вещания", — пояснил Федоров причины своих сомнений.

По его оценке, сейчас в истории Euronews происходит "отказ от первоначальной идеи, которую Euronews сгенерировала, когда после первой Войны в Заливе европейские страны решили, что они должны видеть мировые события не только глазами американских каналов… но и иметь собственный взгляд на мировые события".

Снижение качества русской команды

Кроме того, одновременно снизилось качество самой русскоязычной команды, посетовал Федоров – из нее ушли трое опытных журналистов. Всего в русской службе Euronews, как и во всех национальных командах, 17 мест. Но в русской службе сейчас целых восемь вакансий.

"По сути сейчас ни одно журналистски заметное имя в русской команде назвать невозможно", — пожаловался Федоров.

Доля самой ВГТРК после допэмиссии акций снизилась с 7,17% до 2,29%. "Наш пакет снизился до 2,29%. Как и у всех остальных общественных вещателей, которые до прихода (Нагиба) Савириса (в состав акционеров в 2015 году) обладали всеми акциями Euronews", — сообщил Федоров.

"Влияние России и всех остальных общественных вещателей на практику деятельности Euronews лишь сокращается пропорционально сокращению их пакетов", — посетовал он.

Некоторые вещатели могут выйти из проекта

Представитель ВГТРК не исключил, что некоторые общественные вещатели, являющиеся акционерами Euronews, захотят продать свои пакеты.

"Возможно, акции будут продаваться, потому что некоторые из акционеров Euronews подумывают о том, чтобы выйти вообще", — рассказал Федоров. В частности, "такие настроения есть у турецких акционеров, которые недовольны в целом тем, как Euronews освещает происходящее в Турции", — утверждает он.

Что касается планов самой ВГТРК об участии в проекте, то у нее "свободны руки для принятия любого решения", заметил Федоров.

Американцы получили ключ в мировое пространство

По его словам, выбор на NBC пал потому, что Euronews хочет создать англоязычный "флагманский канал с утренними шоу, с нормальными ведущими – то есть нормальный международный канал". "Все технологии, все наработки… Euronews сам бы не смог быстро сгенерировать. Поэтому возникла идея поискать партнера", — рассказал Федоров.

Сам же NBC заинтересован в европейском рынке, считает он. "NBC Universal теперь станет действительно всемирным, международным. Euronews для NBC стал ключом в мировое информационное пространство", — отметил Федоров.

Кроме того, как считает представитель ВГТРК, интерес NBC к Euronews вызван популярностью этого телеканала среди русскоязычных зрителей, а также "участие России в Euronews и наше распространение (сигнала)". "Русская часть Euronews, по словам (гендиректора) Микаэля Петерса, это 50% стоимости телеканала из-за размера русскоязычной аудитории, которая в потенциале составляет почти 300 миллионов человек — 150 миллионов это жители России и 150 миллионов – те, кто понимают русский язык… СНГ, Балтия и даже Германия, где по ряду данных на русском языке Euronews смотрят значительно больше граждан Германии, чем на немецком", — привел пример он.

Что касается организационных изменений, то, по словам Федорова, теперь вводится 12 различных языковых версий телеканала, которые могут отличаться сюжетами, тогда как раньше была единая версия, которая лишь переводилась на различные языки.

Отношения NBC и основного акционера

В 2015 году также путем допэмиссии основным акционером и инвестором телеканала стал египетский бизнесмен Нагиб Савирис. До 2017 года ему принадлежали 53% акций Euronews. По словам Федорова, пакет Савириса после новой допэмиссии также снизился – до 51%. "И за эти два процента (он) получил солидную сумму, но при этом у него на руках остался блокирующий пакет", — рассказал Федоров, утвердительно ответив на вопрос о том, идет ли речь о миллионах долларов.

По оценке Федорова, Савирис как основной акционер не возражал против прихода NBC. "Он ни в коей мере не возражал против прихода американцев. Савирис бизнесмен, для него приход NBC Universal лишь расширяет его возможности как бизнесмена. Он – главный акционер в структуре, где второй младший акционер – крупнейшая американская компания. Он прекрасно осознает, что в редакционной политике произойдут перемены, но, как я его понимаю, он этого не сильно опасается", — пояснил представитель ВГТРК.

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