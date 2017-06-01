Миронов предложил создать комитет по госпланированию при президенте

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предлагает создать специальный комитет по госпланированию при президенте РФ для разработки и реализации шестилетних планов развития экономики, соответствующий проект сейчас разрабатывается фракцией.

"Мы предлагаем фактически внедрить систему стратегического государственного планирования, в соответствии с законопроектом, который готовит наша фракция. Санкции поставили нашу страну перед острой необходимостью развития современной самодостаточной промышленности. Примеры такой самодостаточности есть — это развитие оборонно-промышленного комплекса в последние годы, через государственный заказ, в плановом режиме, под непосредственным руководством президента", — цитирует Миронова пресс-служба партии.

По его мнению, необходимо распространить этот опыт и на масштабные госпроекты гражданского характера, такие как программы капремонта и реновации жилья, возведение крупных спортивных объектов, дорожное строительство и другие.

"Каждый проект и программа, где используются государственные деньги, должны обеспечивать заказами отечественные предприятия и научные организации. Сделать это можно в рамках системы госпланирования, поэтому мы предлагаем принять специальный закон о внедрении шестилетних планов экономического развития. Срок планирования в данном случае обусловлен сроком полномочий президента", — поясняет Миронов.

Парламентарий уточняет, что за разработку "шестилеток" должен отвечать специальный орган при президенте РФ — Государственный комитет планирования и развития.