Стало известно, кто будет достраивать первую очередь космодрома Восточный

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Достраивать первую очередь нового российского космодрома Восточный будут шесть субподрядных организаций упраздненного "Спецстроя", заключивших договоры с Центром эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), заявила РИА Новости в четверг на ПМЭФ-2017 глава ЦЭНКИ Рано Джураева.

"Мы заключили три договора с "Роскосмосом" на завершение строительства стартового, технического комплекса и водозаборных сооружений, как генподрядчик. Речь о комплексах, обслуживающих ракету-носитель "Союз 2.1а", о завершении строительства первой очереди, поскольку "Спецстрой", по сути, расформирован, и его подразделение "Дальспецстрой" не может завершить свои работы. "Роскосмос" расторг договоры с ними и заключил их с нами", — рассказала Джураева.

По ее словам, проект второй очереди космодрома еще не прошел экспертизу.

"То есть эти шесть организаций будут на первой очереди завершать работу. Это структуры в основном, те, которые раньше работали с "Дальспецстроем", они просто завершают то, что уже строили. "Дальспецстрой" сделал свою работу примерно на 95%. Оставшиеся 5% эти компании доделывают свою работу, но уже под нашим генподрядным началом", — отметила глава ЦЭНКИ.

Вместе с тем, по ее словам, пока не принято решение, кто будет строить стартовый стол под запуски новой ракеты "Ангара".

"Не факт, что именно мы будем. Будет выбирать "Роскосмос", когда наступит следующий этап. Я думаю, что уже осенью этого года или в начале следующего года будет решено, кто будет строить вторую очередь космодрома", — заключила Джураева.