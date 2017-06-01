ХМАО лидирует среди регионов по готовности к привлечению инвестиций в ЖКХ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Недвижимость. Ханты-Мансийский автономный округ лидирует среди регионов РФ в рейтинге готовности к привлечению частных инвестиций в сферу ЖКХ на сегодняшний день, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Минстроя России Михаил Мень.

На втором месте находятся Волгоградская область, где сейчас реализуется крупнейшая концессия в Европе по водоснабжению, а на третьем — Петербург, добавил он. В пятёрку лидеров также вошли Владимирская область и республика Саха (Якутия).

При этом, по словам Меня, последнее место в рейтинге занимает Чукотский автономный округ. Среди отстающих также Магаданская область, Калмыкия, Калининградская и Белгородская области.

Минстрой составляет рейтинг готовности субъектов РФ к привлечению частных инвестиций с 2015 года, в нем 12 критериев.

По данным на 1 апреля 2017 года всего в России в сфере ЖКХ заключены 1,638 тысячи концессий, в том числе за первый квартал этого года — 161 соглашение.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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