ВТБ намерен снизить ставку по ипотеке

15:1001.06.2017
(обновлено: 15:11 01.06.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. ВТБ намерен снизить ставку по ипотечным кредитам, скорее всего, до конца года она опустится ниже 10% как и у многих крупных банков, сообщил член правления банка Владимир Верхошинский.
"Я не исключаю, что ставка по ипотеке у крупных банков и у нас тоже совершенно точно опустится ниже 10%. Я не исключаю, что уровень 9% и ниже возможен в следующем году", — сказал Верхошинский в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ
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"В ближайшее время мы планируем снижение ставок по ипотеке, и мы стараемся быть конкурентоспособными на рынке", — добавил он.
По его словам, в настоящее время минимальная ставка по ипотеке в розничной кредитной линейке ВТБ на строящееся жильё составляет 10,4% годовых. "Я думаю, что мы перешагнем планку ниже 10%. До конца года это точно произойдёт", — отметил топ-менеджер.
При этом он указал, что в мае за год с момента интеграции Банка Москвы в ВТБ было выдано более 20 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму около 45 миллиардов рублей. Группа ВТБ в целом ежемесячно выдаёт порядка 100 миллиардов рублей кредитов физлицам, примерно половина из них приходится на ипотеку.
По мнению Верхошинского, привлекательные ставки по ипотеке разогреют интерес клиентов, что вызовет спрос на жильё и, соответственно, поддержит рынок недвижимости в стране.
"Таким образом, этот механизм ипотечного кредитования по привлекательным ценам запускает новый цикл развития экономики целиком. Я думаю, что когда ставки по ипотеке шагнут ниже 9-10%, то резкий рост будет очень заметен и очевиден. Мы готовы к этому моменту и ждём его", — полагает собеседник агентства.
"Я в целом убеждён, что за ипотекой будущее не только банковского сектора, но и экономики страны", — подчеркнул Верхошинский.
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