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Экономика

ВТБ намерен снизить ставку по ипотеке

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (249)
15:1001.06.2017
(обновлено: 15:11 01.06.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПавильон группы ВТБ в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017Павильон группы ВТБ в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. ВТБ намерен снизить ставку по ипотечным кредитам, скорее всего, до конца года она опустится ниже 10% как и у многих крупных банков, сообщил член правления банка Владимир Верхошинский.

Офис Сбербанка. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке
"Я не исключаю, что ставка по ипотеке у крупных банков и у нас тоже совершенно точно опустится ниже 10%. Я не исключаю, что уровень 9% и ниже возможен в следующем году", — сказал Верхошинский в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

"В ближайшее время мы планируем снижение ставок по ипотеке, и мы стараемся быть конкурентоспособными на рынке", — добавил он.

По его словам, в настоящее время минимальная ставка по ипотеке в розничной кредитной линейке ВТБ на строящееся жильё составляет 10,4% годовых. "Я думаю, что мы перешагнем планку ниже 10%. До конца года это точно произойдёт", — отметил топ-менеджер.

При этом он указал, что в мае за год с момента интеграции Банка Москвы в ВТБ было выдано более 20 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму около 45 миллиардов рублей. Группа ВТБ в целом ежемесячно выдаёт порядка 100 миллиардов рублей кредитов физлицам, примерно половина из них приходится на ипотеку.

По мнению Верхошинского, привлекательные ставки по ипотеке разогреют интерес клиентов, что вызовет спрос на жильё и, соответственно, поддержит рынок недвижимости в стране.

"Таким образом, этот механизм ипотечного кредитования по привлекательным ценам запускает новый цикл развития экономики целиком. Я думаю, что когда ставки по ипотеке шагнут ниже 9-10%, то резкий рост будет очень заметен и очевиден. Мы готовы к этому моменту и ждём его", — полагает собеседник агентства.

"Я в целом убеждён, что за ипотекой будущее не только банковского сектора, но и экономики страны", — подчеркнул Верхошинский.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Открытие Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГлавной темой открывшегося в четверг Санкт-Петербургского международного экономического форума стали поиски нового баланса в глобальной экономике.Баннер с символикой Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017 у Исаакиевского собора
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Главной темой открывшегося в четверг Санкт-Петербургского международного экономического форума стали поиски нового баланса в глобальной экономике.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ первый день работы форума президент России Владимир Путин встретился в Стрельне с представителями мировых информационных агентств и ответил на их вопросы.Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями мировых информационных агентств. 1 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В первый день работы форума президент России Владимир Путин встретился в Стрельне с представителями мировых информационных агентств и ответил на их вопросы.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума прошла панельная сессия форума "Деловой Двадцатки", на которой выступил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума прошла панельная сессия форума "Деловой Двадцатки", на которой выступил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДискуссии нынешнего ПМЭФ развернутся по пяти основным направлениям: "Динамика глобальной экономики", "Формируя повестку российской экономики", "Технологии, меняющие реальность", "Человеческий капитал как ключевой вектор развития" и "Беседы о будущем".Посетители в Экспофоруме во время Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Дискуссии нынешнего ПМЭФ развернутся по пяти основным направлениям: "Динамика глобальной экономики", "Формируя повестку российской экономики", "Технологии, меняющие реальность", "Человеческий капитал как ключевой вектор развития" и "Беседы о будущем".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на стенде МИА "Россия сегодня" попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Захарова выпустила "молнию" о возможной реакции внешнеполитического ведомства на блокирование в США российской дипломатической собственности.Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова и заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия Сегодня Дмитрий Горностаев на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на стенде МИА "Россия сегодня" попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Захарова выпустила "молнию" о возможной реакции внешнеполитического ведомства на блокирование в США российской дипломатической собственности.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкРобот "Кибернетик" рассказывает участнику форума о правилах кибербезопасности.Робот Кибернетик рассказывает участнику форума о правилах кибербезопасности в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Робот "Кибернетик" рассказывает участнику форума о правилах кибербезопасности.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкФонд "Росконгресс" в первый день Петербургского международного экономического форума проводит сессию "Made in Russia. Создание национального бренда России".На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Фонд "Росконгресс" в первый день Петербургского международного экономического форума проводит сессию "Made in Russia. Создание национального бренда России".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВедущий телеканала "Россия 24" Николай Корженевский, министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина и министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время панельной сессии "Макроэкономическая политика - от стабилизации к росту".Петербургский международный экономический форум. День первый
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Ведущий телеканала "Россия 24" Николай Корженевский, министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина и министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время панельной сессии "Макроэкономическая политика - от стабилизации к росту".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в рамках форума дала интервью радио Sputnik.Официальный представитель министерства иностранных дел Росьсии Мария Захарова во время интервью радио Sputnik на ПМЭФ. 1 июня 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в рамках форума дала интервью радио Sputnik.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая приняла участие в панельной сессии форума "Дальний Восток России — строительство новой экономики", участники которой обсудили инвестиционный потенциал Дальнего Востока.Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая приняла участие в панельной сессии форума "Дальний Восток России — строительство новой экономики", участники которой обсудили инвестиционный потенциал Дальнего Востока.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкГенеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков в рамках форума подписали соглашение о сотрудничестве в реализации международного проекта по созданию Международного центра исследований на базе многоцелевого реактора на быстрых нейтронах.Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев (слева) и председатель государственной корпорация Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) Сергей Горьков во время подписания соглашения о сотрудничестве в реализации международного проекта по созданию Международного центра исследований на базе многоцелевого реактора на быстрых нейтронах в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков в рамках форума подписали соглашение о сотрудничестве в реализации международного проекта по созданию Международного центра исследований на базе многоцелевого реактора на быстрых нейтронах.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗаместитель Министра торговли и промышленности Южно-Африканской Республики Булелани Магванише отвечает на вопросы журналиста агентства Sputnik.Заместитель Министра торговли и промышленности Южно- Африканской Республики Булелани Магванише на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель Министра торговли и промышленности Южно-Африканской Республики Булелани Магванише отвечает на вопросы журналиста агентства Sputnik.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНа форуме открылся деловой лаунж Make in India. В этом году Индия является почетным гостем ПМЭФ. На форуме будет представлено 30 индийских компаний, работающих в энергетике, строительстве, авиастроении, автомобилестроении, фармацевтике.Павильон Индия на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
На форуме открылся деловой лаунж Make in India. В этом году Индия является почетным гостем ПМЭФ. На форуме будет представлено 30 индийских компаний, работающих в энергетике, строительстве, авиастроении, автомобилестроении, фармацевтике.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкКомпании "Мегафон" и Huawei установили в первый день работы ПМЭФ рекорд скорости мобильного интернет-соединения в России, продемонстрировав работу сети пятого поколения на скорости 35 Гбит/сек.В Экспофоруме во время Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Компании "Мегафон" и Huawei установили в первый день работы ПМЭФ рекорд скорости мобильного интернет-соединения в России, продемонстрировав работу сети пятого поколения на скорости 35 Гбит/сек.
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