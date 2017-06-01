Многоэтажки в Тихой бухте не построят, заявила главный архитектор Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости (Крым). Проект строительства спортивно-оздоровительного комплекса с несколькими многоэтажными зданиями в районе Тихой бухты в поселке Коктебель (городской округ Феодосия) не будет реализован. Об этом в интервью ВГТРК заявила главный архитектор Республики Крым Анна Царева.

"Этот проект не был согласован ни с архитектором Феодосии, ни с главным архитектором Крыма. Разрешение на строительство было отменено еще в 2014 году. Таким образом, это попытка захвата территории, фактически типичный самострой. Могу вам сказать, что этот проект не будет реализован никогда", – заверила Царева.

По ее словам, данный случай является "эхом той запущенной ситуации в градостроительном поле Крыма", которая существовала на протяжении предыдущих лет.

"К сожалению, пока что не от всех застройщиков мы можем добиться социальной ответственности. Не все коллеги с пониманием относятся к открытым и честным правилам игры. Некоторые по-прежнему думают, что можно так варварски разрушать уникальный ландшафт Крыма", – констатировала архитектор.

Царева отметила, что при реализации подобных проектов недопустимо игнорирование природоохранных норм и правил.

"Этот проект именуется "рекреационным". Но по факту мы понимаем, что каким бы потенциально важным и интересным ни был проект, все-таки нужно учитывать охранные зоны и природоохранные мероприятия в уникальном природоохранном ландшафте. Поэтому проведенные там работы будут демонтированы, холм будет восстановлен, и строительства там не будет", – подчеркнула она.

По словам главного архитектора Крыма, сегодня ведется масштабная работа по пересмотру выданных ранее разрешений на строительство и корректировке этих проектов, как в плане объемов строительства, так и архитектурного облика строений.

"Мы делаем это превентивно, чтобы не допускать к работам застройщиков, которые в том числе с нарушениями градостроительного законодательства получили согласования проектов и разрешения на строительство. Сейчас мы с коллегами пересматриваем в ручном режиме те объекты, которые готовы выйти (на площадки), корректируем уважаемых застройщиков, чтобы проекты соответствовали общим показателям и архитектурному облику Крыма, который мы формируем сегодня", – заверила Царева.

Она отметила, что крайне важно соблюсти разумного баланса между современными технологическими решениями и возможностями в области архитектуры, и уникальным природным и культурным наследием Крыма.

"Очень многие архитекторы сегодня услышали мою просьбу и в своих проектах уже сами используют именно этот подход, переосмысляя, трансформируя, иначе трактуя элементы крымской архитектуры. Мы сможем это увидеть, когда конкретные проекты будут реализованы", – сказала архитектор.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в мае этого года у границ ландшафтно-рекреационного парка "Тихая бухта" началось возведение трансформаторной подстанции для обслуживания спортивно-оздоровительного комплекса, который планировалось построить на данном земельном участке. Заказчиком строительства является ООО "Коктебельская сечь". В августе 2007 года Коктебельский поселковый совет утвердил проект землеустройства по передаче в аренду данной фирме земельного участка площадью 2,7 га. Согласно проекту, на этом участке планировалось возвести здание спортивно-оздоровительного комплекса и три девятиэтажных гостиничных комплекса с сопутствующей инфраструктурой.

В мае на объект выехал представители отдела муниципального контроля администрации Феодосии. По словам первого вице-мэра Матвея Соломатина, установлено, что подготовительные работы осуществляются на основании декларации о начале выполнения строительных работ. При этом все работы были приостановлены на время проверки предоставленных застройщиком документов на предмет законности их получения. В свою очередь руководитель Госстройнадзора РК Нариман Исаев сообщил, что декларация о начале строительства данного объекта была отменена ведомством в 2014 году, поскольку внесенные в нее данные не соответствуют действительности. Таким образом, проводившиеся там работы по строительству трансформаторной подстанции велись незаконно.

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