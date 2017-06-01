Венгрия, Бангладеш и Индия интересуются покупкой российских самолетов МС-21

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Венгрия, Бангладеш и Индия интересуются покупкой российских самолётов МС-21, сообщил журналистам президент ОАК Юрий Слюсарь.

"Мы показали машину в полёте, и мы ощущаем повышенный интерес. Мы встречались с делегацией разных стран: Венгрией, Бангладеш, индийцами. Летающая машина с точки зрения продвижения гораздо более осязаемый продукт", — сообщил Слюсарь в четверг в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос, появились ли ещё страны, которые заинтересовались МС-21.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.