Фонд развития моногородов вложит в ивановскую Вичугу более 440 млн рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Власти Ивановской области в рамках Петербургского международного экономического форума подпишут с Фондом развития моногородов соглашение о софинансировании расходов на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры для инвестпроектов в моногороде Вичуга на сумму более 440 миллионов рублей, сообщил РИА Новости губернатор Ивановской области Павел Коньков.

Ранее заявка Ивановской области на предоставление средств в размере 441,5 миллиона рублей получила положительное заключение на заседании набсовета Фонда развития моногородов, в котором участвовал и Коньков. Средства фонда будут направлены на строительство инженерных сетей и другой инфраструктуры индустриального парка "Вичуга", а также подъездной автомобильной дороги к промышленной площадке

"Чтобы реализовать проект в Вичуге, мы долго прорабатывали вопрос с Фондом развития моногородов. Согласно соглашению, фонд инвестирует в инфраструктуру, дороги, энергетику свыше 400 миллионов рублей", — рассказал Коньков.

По его словам, подписание этого соглашения будет очень важным событием, так как будет способствовать развитию индустриального парка "Вичуга". Коньков подчеркнул, что реализация этого проекта упростит строительство комбината синтетического волокна.

"Этим летом должны мы начать реализовывать первый в России проект строительства комбината синтетического волокна. Мы дополняем наш традиционный текстиль синтетикой, у которой существенные преимущества с точки зрения сбыта продукции", — сказал Коньков.

Индустриальный парк "Вичуга" рассчитан на размещение порядка 60 резидентов. Якорным резидентом станет комбинат по производству полиэтилентерефталата текстильного назначения. Строительство комбината должно начаться в 2017 году, выход на проектную мощность запланирован на 2020 год. Общий объем инвестиций составит свыше 25 миллиардов рублей. Прогнозируется, что в индустриальном парке будет создано около 1900 рабочих мест, в том числе непосредственно на самом комбинате — более 530 мест.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.