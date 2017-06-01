Американские санкции не повлияют на российскую экономику, заявили в ГД

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Расширение санкций в отношении российских предприятий не окажет никакого влияния на российские предприятия, они имеют только политическое значение, заявил РИА Новости в четверг глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Американские сенаторы представили в среду новый законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении России. Авторами выступили глава сенатского банковского комитета республиканец Майкл Крапо и старший демократ в комитете Шеррод Браун. Предполагается ввести новые санкции против российских предприятий в сфере добычи полезных ископаемых, металлургии и железных дорог. Кроме того, планируется расширение возможностей минфина США по "преследованию незаконной деятельности российских олигархов" в США, например, новые полномочия по изучению данных банкоматов и банковских переводов.

"Я думаю, что кроме морально-политического значения эти санкции никакого влияния не оказывают. Они создают атмосферу неблагоприятную в общемировом контексте. Но в принципе никакого влияния на нас они не окажут, это точно", — сказал Аксаков.

По его мнению, на подобные сообщения из США не следует обращать никакого внимания. "Я думаю, что тут должен быть главный принцип: "собака лает, караван идет", — подчеркнул депутат.

Аксаков считает, что у всех этих предложений, связанных с санкциями, есть заказчик – военно-промышленный комплекс США и спецслужбы, которые "раздувая антироссийскую истерию, пытаются "выбить" побольше средств из бюджета на разные свои военные и вооруженческие проекты и проекты спецслужб".