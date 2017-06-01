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Экономика

Россия и Сербия обсудят создание общей особой экономической зоны

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (196)
12:1601.06.2017
(обновлено: 12:17 01.06.2017)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фотоЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Россия договорилась с Сербией провести заседание межправительственной комиссии, на котором планируется, среди прочего, обсудить вопрос о создании особой совместной экономической зоны с размещением в ней российских высокотехнологичных предприятий, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на круглом столе в рамках Петербургского международного экономического форума.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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"Мы сегодня договорились с господином (вице-премьером и главой МИД Сербии Ивицей) Дачичем, что уже в середине осени этого года в Сербии пройдет заседание межправительственной комиссии. Я бы очень хотел, чтобы это прошло не только в Белграде, но и в одном из крупных сербских городов", — сказал Рогозин.

"Мы рассчитываем на то, что нам удастся предметно обсудить такой вопрос, как создание особой совместной экономической зоны, где могли бы быть локализованы новейшие российские высокотехнологичные предприятия", — отметил вице-премьер РФ.

В свою очередь Дачич отметил, что заседание комиссии может пройти в октябре.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Подготовка к открытию Петербургского экономического форума
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум во второй раз пройдет на площадке "Экспофорума".Флаги стран-участниц у Экспофорума перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Петербургский международный экономический форум во второй раз пройдет на площадке "Экспофорума".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГлавной темой предстоящего форума станут поиски нового баланса в глобальной экономике.В Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Главной темой предстоящего форума станут поиски нового баланса в глобальной экономике.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОфициальная церемония открытия ПМЭФ с участием высоких гостей состоится 1 июня.Подготовка к открытию в павильоне Экспофорума перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Официальная церемония открытия ПМЭФ с участием высоких гостей состоится 1 июня.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЦентральным мероприятием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и федерального канцлера Австрии Кристиана Керна, которое состоится 2 июня.Подготовка к открытию в павильоне Экспофорума перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и федерального канцлера Австрии Кристиана Керна, которое состоится 2 июня.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПервый вице-премьер РФ Игорь Шувалов накануне открытия форума посетил стенд медиагруппы "Россия сегодня", которая является информационным партнером ПМЭФ. Агентство РИА Новости, входящее в состав медиагруппы, выпустило специальную информационную ленту для участников форума. Подписчики мобильного приложения  "Динамика Дня" в дни ПМЭФ будут получать основные новости форума одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств.Заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов у стенда МИА Россия сегодня накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 31 мая 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов накануне открытия форума посетил стенд медиагруппы "Россия сегодня", которая является информационным партнером ПМЭФ. Агентство РИА Новости, входящее в состав медиагруппы, выпустило специальную информационную ленту для участников форума. Подписчики мобильного приложения  "Динамика Дня" в дни ПМЭФ будут получать основные новости форума одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПервый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов посетил стенд МИА "Россия сегодня" на площадке Петербургского международного экономического форума. Он высоко оценил качество подготовки форума в целом и стенда "России сегодня", а также рассказал о своей встрече на ПМЭФ с руководством Google и планах компании по развитию сотрудничества с РФ в сфере высоких технологий.Заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов у стенда МИА Россия сегодня накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 31 мая 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов посетил стенд МИА "Россия сегодня" на площадке Петербургского международного экономического форума. Он высоко оценил качество подготовки форума в целом и стенда "России сегодня", а также рассказал о своей встрече на ПМЭФ с руководством Google и планах компании по развитию сотрудничества с РФ в сфере высоких технологий.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОжидается, что в этом году в работе Петербургского международного экономического форума примут участие порядка 12 тысяч человек.Стенд Сбербанка перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Ожидается, что в этом году в работе Петербургского международного экономического форума примут участие порядка 12 тысяч человек.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам форума. "Мировая экономика впервые за последние несколько лет начинает демонстрировать признаки преодоления спада. В ходе форума предстоит обсудить, как упрочить наметившиеся тенденции, а также оценить вызовы и риски, связанные с внедрением новых технологий", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.В Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам форума. "Мировая экономика впервые за последние несколько лет начинает демонстрировать признаки преодоления спада. В ходе форума предстоит обсудить, как упрочить наметившиеся тенденции, а также оценить вызовы и риски, связанные с внедрением новых технологий", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкГлава российского государства выразил уверенность, что принятые в ходе форума инициативы и рекомендации будут способствовать выработке общих, консолидированных подходов, а заключенные на полях форума контракты и соглашения послужат развитию международного сотрудничества, запуску и реализации новых взаимовыгодных проектов.Стенд компании Крымский мост в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Глава российского государства выразил уверенность, что принятые в ходе форума инициативы и рекомендации будут способствовать выработке общих, консолидированных подходов, а заключенные на полях форума контракты и соглашения послужат развитию международного сотрудничества, запуску и реализации новых взаимовыгодных проектов.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВсего на форуме зарегистрировались представители 66 стран мира.В Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Всего на форуме зарегистрировались представители 66 стран мира.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа стенде информационного агентства и радио Sputnik все дни форума будет работать радиорубка, гостями которой станут ведущие международные и российские ньюсмейкеры.Студия радио Sputnik в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
На стенде информационного агентства и радио Sputnik все дни форума будет работать радиорубка, гостями которой станут ведущие международные и российские ньюсмейкеры.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ работе ПМЭФ примут участие руководители 250 крупнейших иностранных компаний, главы 72 субъектов России.Фрагмент стенда компании Роснефть в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В работе ПМЭФ примут участие руководители 250 крупнейших иностранных компаний, главы 72 субъектов России.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкО своем желании приехать на форум в Петербург сообщили тридцать девять министров из двадцати шести стран.Стенд транспортно-логистического комплекса в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
О своем желании приехать на форум в Петербург сообщили тридцать девять министров из двадцати шести стран.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ этом году в работе форума в Петербурге примут участие порядка десяти членов клуба нобелевских лауреатов.Посетитель в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В этом году в работе форума в Петербурге примут участие порядка десяти членов клуба нобелевских лауреатов.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБолее двух с половиной тысяч заявок поступило от СМИ на аккредитацию для работы на форуме.В Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Более двух с половиной тысяч заявок поступило от СМИ на аккредитацию для работы на форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ основной деловой программе форума запланированы 108 мероприятий.Стенд компании Роснефть в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В основной деловой программе форума запланированы 108 мероприятий.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ рамках работы форума подготовлена насыщенная культурная программа, включающая выставки, концерты и благотворительные акции.Подготовка к открытию в павильоне Экспофорума перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В рамках работы форума подготовлена насыщенная культурная программа, включающая выставки, концерты и благотворительные акции.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПри организации работы форума задействовано более тысячи волонтеров.Волонтеры в Экспофоруме готовятся к открытию Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
При организации работы форума задействовано более тысячи волонтеров.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкНа время проведения форума в Петербурге и непосредственно на территории "Экспофорума" были приняты повышенные меры безопасности.Стенд Почты России в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
На время проведения форума в Петербурге и непосредственно на территории "Экспофорума" были приняты повышенные меры безопасности.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум проводится с 1997 года.Подготовка стенда в Экспофоруме к открытию Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкС 2006 года ПМЭФ проводится под патронатом и при участии президента России.Павильон АО Объединенная зерновая компания в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
С 2006 года ПМЭФ проводится под патронатом и при участии президента России.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗа годы своего существования Петербургский форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.Павильон группы ВТБ в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
За годы своего существования Петербургский форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
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