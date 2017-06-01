Россия и Сербия обсудят создание общей особой экономической зоны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Россия договорилась с Сербией провести заседание межправительственной комиссии, на котором планируется, среди прочего, обсудить вопрос о создании особой совместной экономической зоны с размещением в ней российских высокотехнологичных предприятий, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на круглом столе в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы сегодня договорились с господином (вице-премьером и главой МИД Сербии Ивицей) Дачичем, что уже в середине осени этого года в Сербии пройдет заседание межправительственной комиссии. Я бы очень хотел, чтобы это прошло не только в Белграде, но и в одном из крупных сербских городов", — сказал Рогозин.

"Мы рассчитываем на то, что нам удастся предметно обсудить такой вопрос, как создание особой совместной экономической зоны, где могли бы быть локализованы новейшие российские высокотехнологичные предприятия", — отметил вице-премьер РФ.

В свою очередь Дачич отметил, что заседание комиссии может пройти в октябре.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.