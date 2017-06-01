У правительства нет планов по приватизации нефтяного сектора, заявил Песков

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. У правительства России нет планов по приватизации нефтяного сектора, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее председатель совета фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал мнение, что весь нефтяной сектор в РФ должен быть приватизирован в ближайшие семь лет.

"Это его хорошо известная экспертная точка зрения, он достаточно аргументированно ее отстаивает, известны также иные точки зрения, но, насколько мне известно, у правительства пока таких планов нет", — заявил Песков.