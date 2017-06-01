РФ заняла седьмую строчку в топ-20 стран Европы по активности иноинвесторов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Россия в 2016 году поднялась до седьмой позиции в рейтинге топ-20 стран Европы по активности международных инвесторов, свидетельствуют результаты исследования инвестиционной привлекательности стран Европы, проведенного компанией EY. По сравнению с 2015 годом Россия поднялась на одно место в рейтинге.

Согласно исследованию, представленному на Петербургском международном экономическом форуме, в 2016 году инвесторы вложились в 205 проектов, что является самым высоким показателем для России за все время проведения исследования с 2005 года. Наиболее привлекательной для инвесторов оказалась сфера производства.

Лидерство по числу проектов прямых иностранных инвестиций подтвердила Великобритания, которая показала рост проектов на 7% по сравнению с предыдущим годом (начато 1144 проекта). При этом по сравнению с 2015 годом темпы роста замедлились, что может быть связано с выходом страны из ЕС. На второй позиции оказалась Германия с 1063 проектами, что на 12% больше, чем годом ранее. На третьей строчке оказалась Франция, где рост составил 30%.

"При этом на фоне рекордных темпов роста прямых инвестиций в России в 2015 году (61%), в 2016 они оказались относительно скромными и составили всего 2%. В 2016 году вперед Россию пропустила Бельгия, которая за год опустилась с шестого на восьмое место и показала отрицательную динамику – темпы роста упали на 5%. Аналогичный показатель (-5%) продемонстрировали Нидерланды, которые тем не менее обогнали Россию по числу проектов (207)", — отмечают авторы исследования.

Что касается созданных рабочих мест, их количество в рамках проектов ПИИ также увеличилось за год на 6%, превысив 15 тысяч. По этому показателю Россия также заняла седьмое место.

По результатам опроса инвесторов, Москва вошла в двадцатку самых привлекательных для вложений городов Европы и заняла в нем 14-ю позицию. Назвали российскую столицу в числе трех наиболее привлекательных городов для инвестиций 4% опрошенных. При этом такую же позицию Москва заняла во всемирном рейтинге городов, способных создать новый Google.

Динамика инвестиций

Александр Ивлев, управляющий партнер EY по России, комментируя итоги исследования, отметил: "Если сравнивать ситуацию с прошлым годом, можно отметить значительное увеличение инвестиционных проектов Германии и США в России. Именно эти две страны лидируют, как по количеству проектов ПИИ в России, так и по темпам роста".

Так, число немецких проектов увеличилось почти на 20% с 36 до 43, а для США 2016 год в России стал рекордным: количество проектов американских компаний выросло сразу на 31%, достигнув 38 – это наивысший показатель за все время проведения исследования.

Западная Европа остается главным инвестором в российскую экономику. В 2016 году на долю инвесторов из региона пришлось 98 проектов, что не сильно отличается от показателя в 100 проектов годом ранее. Помимо Германии, активность сохраняет Франция, которая по-прежнему занимает второе место. Число проектов французских инвесторов в России остается стабильным: по 20 проектов в 2015 и 2016 годах.

В то же время, почти в два раза упала инвестиционная активность итальянских компаний – с 12 до семи проектов. В тройке ведущих европейских инвесторов в России Италия уступила место Австрии. Австрийские компании вложились в девять проектов на территории страны в 2016 году.

Сферы инвестиций



Главной отраслью российской экономики с наибольшим числом зарубежных проектов ПИИ по-прежнему является производство. За прошедший год число новых проектов в этой сфере осталось на прежнем уровне – 171. Большая часть созданных рабочих мест также пришлась на производство.

Ивлев отметил, что в то время как ситуация с производством осталась прежней, количество проектов в других индустриях значительно изменилось. "Например, число проектов в сфере финансовых услуг и услуг для бизнеса упало в три раза, до пяти. Это падение во многом обусловлено тем, что, в отличие от 2015 года, в 2016 году практически не было проектов ПИИ в сфере программного обеспечения. Положительная динамика наметилась в сельском хозяйстве, где произошел рост почти в пять раз – с двух до девяти проектов", — сообщил он.

Среди секторов производства, лидером является пищевая промышленность (32 проекта). Кроме того, зарубежные инвесторы активно вкладывались в проекты, связанные с производством машин и оборудования (27 проектов), химических продуктов (23 проекта) и электрооборудования (15 проектов). В то же время, в этом году практически отсутствуют проекты в сфере лесной промышленности и текстильного производства.

География проектов



Что касается географии проектов ПИИ, их подавляющее большинство пришлось на Центральный регион России. Каждый четвертый из них (49 проектов) находился в Москве и Московской области. Большая часть проектов в этом регионе пришлась на пищевую промышленность (10 проектов) и сборку автомобилей (шесть проектов). При этом лидером по инвестициям в проекты в столичном регионе стала не Германия (семь проектов), а США (девять проектов).

Следом за Москвой идет Калужская область с 15 проектами. За год их количество в этом регионе выросло почти в два раза, при этом они охватывали почти все отрасли: начиная с фармацевтики и химической промышленности и заканчивая пищевой и лесной промышленностями. Однако однозначного лидера среди стран-инвесторов в Калужскую область нет.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области наблюдается обратная ситуация: количество новых проектов за год снизилось на семь, до 15. При этом треть проектов пришлась на долю США. За последний год также значительно ослабли позиции Татарстана, где число проектов сократилось почти в два раза.

Что касается перспектив России, по мнению 12% респондентов, Россия входит в топ-3 самых привлекательных направлений для начала операционной деятельности в Европе. В прошлом году этот показатель составлял 11%. Несмотря на его рост, он пока далек от рекордных значений 2013 года, когда 20% компаний называли Россию одним из самых привлекательных направлений для операционной деятельности, отметили в EY.