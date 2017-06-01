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Экономика

РФ заняла седьмую строчку в топ-20 стран Европы по активности иноинвесторов

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (162)
11:0601.06.2017
(обновлено: 11:13 01.06.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСимволика Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Россия в 2016 году поднялась до седьмой позиции в рейтинге топ-20 стран Европы по активности международных инвесторов, свидетельствуют результаты исследования инвестиционной привлекательности стран Европы, проведенного компанией EY. По сравнению с 2015 годом Россия поднялась на одно место в рейтинге.

Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПМЭФ-2017: Больше гостей, больше ожиданий и поиски нового баланса

Согласно исследованию, представленному на Петербургском международном экономическом форуме, в 2016 году инвесторы вложились в 205 проектов, что является самым высоким показателем для России за все время проведения исследования с 2005 года. Наиболее привлекательной для инвесторов оказалась сфера производства.

Лидерство по числу проектов прямых иностранных инвестиций подтвердила Великобритания, которая показала рост проектов на 7% по сравнению с предыдущим годом (начато 1144 проекта). При этом по сравнению с 2015 годом темпы роста замедлились, что может быть связано с выходом страны из ЕС. На второй позиции оказалась Германия с 1063 проектами, что на 12% больше, чем годом ранее. На третьей строчке оказалась Франция, где рост составил 30%.

Строительство моста через Керченский пролив в Крыму. 10 мая 2017. Архивное Фото.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Les Echos: Крым может стать "дверью в Россию" для инвесторов из Европы

"При этом на фоне рекордных темпов роста прямых инвестиций в России в 2015 году (61%), в 2016 они оказались относительно скромными и составили всего 2%. В 2016 году вперед Россию пропустила Бельгия, которая за год опустилась с шестого на восьмое место и показала отрицательную динамику – темпы роста упали на 5%. Аналогичный показатель (-5%) продемонстрировали Нидерланды, которые тем не менее обогнали Россию по числу проектов (207)", — отмечают авторы исследования.

Что касается созданных рабочих мест, их количество в рамках проектов ПИИ также увеличилось за год на 6%, превысив 15 тысяч. По этому показателю Россия также заняла седьмое место.

По результатам опроса инвесторов, Москва вошла в двадцатку самых привлекательных для вложений городов Европы и заняла в нем 14-ю позицию. Назвали российскую столицу в числе трех наиболее привлекательных городов для инвестиций 4% опрошенных. При этом такую же позицию Москва заняла во всемирном рейтинге городов, способных создать новый Google.

Подготовка к открытию Петербургского экономического форума
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум во второй раз пройдет на площадке "Экспофорума".Флаги стран-участниц у Экспофорума перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Петербургский международный экономический форум во второй раз пройдет на площадке "Экспофорума".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГлавной темой предстоящего форума станут поиски нового баланса в глобальной экономике.В Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Главной темой предстоящего форума станут поиски нового баланса в глобальной экономике.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОфициальная церемония открытия ПМЭФ с участием высоких гостей состоится 1 июня.Подготовка к открытию в павильоне Экспофорума перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Официальная церемония открытия ПМЭФ с участием высоких гостей состоится 1 июня.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЦентральным мероприятием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и федерального канцлера Австрии Кристиана Керна, которое состоится 2 июня.Подготовка к открытию в павильоне Экспофорума перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и федерального канцлера Австрии Кристиана Керна, которое состоится 2 июня.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПервый вице-премьер РФ Игорь Шувалов накануне открытия форума посетил стенд медиагруппы "Россия сегодня", которая является информационным партнером ПМЭФ. Агентство РИА Новости, входящее в состав медиагруппы, выпустило специальную информационную ленту для участников форума. Подписчики мобильного приложения  "Динамика Дня" в дни ПМЭФ будут получать основные новости форума одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств.Заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов у стенда МИА Россия сегодня накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 31 мая 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов накануне открытия форума посетил стенд медиагруппы "Россия сегодня", которая является информационным партнером ПМЭФ. Агентство РИА Новости, входящее в состав медиагруппы, выпустило специальную информационную ленту для участников форума. Подписчики мобильного приложения  "Динамика Дня" в дни ПМЭФ будут получать основные новости форума одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПервый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов посетил стенд МИА "Россия сегодня" на площадке Петербургского международного экономического форума. Он высоко оценил качество подготовки форума в целом и стенда "России сегодня", а также рассказал о своей встрече на ПМЭФ с руководством Google и планах компании по развитию сотрудничества с РФ в сфере высоких технологий.Заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов у стенда МИА Россия сегодня накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 31 мая 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов посетил стенд МИА "Россия сегодня" на площадке Петербургского международного экономического форума. Он высоко оценил качество подготовки форума в целом и стенда "России сегодня", а также рассказал о своей встрече на ПМЭФ с руководством Google и планах компании по развитию сотрудничества с РФ в сфере высоких технологий.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОжидается, что в этом году в работе Петербургского международного экономического форума примут участие порядка 12 тысяч человек.Стенд Сбербанка перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Ожидается, что в этом году в работе Петербургского международного экономического форума примут участие порядка 12 тысяч человек.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам форума. "Мировая экономика впервые за последние несколько лет начинает демонстрировать признаки преодоления спада. В ходе форума предстоит обсудить, как упрочить наметившиеся тенденции, а также оценить вызовы и риски, связанные с внедрением новых технологий", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.В Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам форума. "Мировая экономика впервые за последние несколько лет начинает демонстрировать признаки преодоления спада. В ходе форума предстоит обсудить, как упрочить наметившиеся тенденции, а также оценить вызовы и риски, связанные с внедрением новых технологий", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкГлава российского государства выразил уверенность, что принятые в ходе форума инициативы и рекомендации будут способствовать выработке общих, консолидированных подходов, а заключенные на полях форума контракты и соглашения послужат развитию международного сотрудничества, запуску и реализации новых взаимовыгодных проектов.Стенд компании Крымский мост в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Глава российского государства выразил уверенность, что принятые в ходе форума инициативы и рекомендации будут способствовать выработке общих, консолидированных подходов, а заключенные на полях форума контракты и соглашения послужат развитию международного сотрудничества, запуску и реализации новых взаимовыгодных проектов.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВсего на форуме зарегистрировались представители 66 стран мира.В Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Всего на форуме зарегистрировались представители 66 стран мира.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа стенде информационного агентства и радио Sputnik все дни форума будет работать радиорубка, гостями которой станут ведущие международные и российские ньюсмейкеры.Студия радио Sputnik в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
На стенде информационного агентства и радио Sputnik все дни форума будет работать радиорубка, гостями которой станут ведущие международные и российские ньюсмейкеры.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ работе ПМЭФ примут участие руководители 250 крупнейших иностранных компаний, главы 72 субъектов России.Фрагмент стенда компании Роснефть в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В работе ПМЭФ примут участие руководители 250 крупнейших иностранных компаний, главы 72 субъектов России.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкО своем желании приехать на форум в Петербург сообщили тридцать девять министров из двадцати шести стран.Стенд транспортно-логистического комплекса в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
О своем желании приехать на форум в Петербург сообщили тридцать девять министров из двадцати шести стран.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ этом году в работе форума в Петербурге примут участие порядка десяти членов клуба нобелевских лауреатов.Посетитель в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В этом году в работе форума в Петербурге примут участие порядка десяти членов клуба нобелевских лауреатов.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБолее двух с половиной тысяч заявок поступило от СМИ на аккредитацию для работы на форуме.В Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Более двух с половиной тысяч заявок поступило от СМИ на аккредитацию для работы на форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ основной деловой программе форума запланированы 108 мероприятий.Стенд компании Роснефть в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В основной деловой программе форума запланированы 108 мероприятий.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ рамках работы форума подготовлена насыщенная культурная программа, включающая выставки, концерты и благотворительные акции.Подготовка к открытию в павильоне Экспофорума перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В рамках работы форума подготовлена насыщенная культурная программа, включающая выставки, концерты и благотворительные акции.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПри организации работы форума задействовано более тысячи волонтеров.Волонтеры в Экспофоруме готовятся к открытию Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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При организации работы форума задействовано более тысячи волонтеров.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкНа время проведения форума в Петербурге и непосредственно на территории "Экспофорума" были приняты повышенные меры безопасности.Стенд Почты России в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
На время проведения форума в Петербурге и непосредственно на территории "Экспофорума" были приняты повышенные меры безопасности.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум проводится с 1997 года.Подготовка стенда в Экспофоруме к открытию Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкС 2006 года ПМЭФ проводится под патронатом и при участии президента России.Павильон АО Объединенная зерновая компания в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С 2006 года ПМЭФ проводится под патронатом и при участии президента России.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗа годы своего существования Петербургский форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.Павильон группы ВТБ в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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За годы своего существования Петербургский форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
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Динамика инвестиций

Александр Ивлев, управляющий партнер EY по России, комментируя итоги исследования, отметил: "Если сравнивать ситуацию с прошлым годом, можно отметить значительное увеличение инвестиционных проектов Германии и США в России. Именно эти две страны лидируют, как по количеству проектов ПИИ в России, так и по темпам роста".

Так, число немецких проектов увеличилось почти на 20% с 36 до 43, а для США 2016 год в России стал рекордным: количество проектов американских компаний выросло сразу на 31%, достигнув 38 – это наивысший показатель за все время проведения исследования.

Подготовка к открытию Петербургского экономического форума. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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За кулисами ПМЭФ: Гергиев, Шнуров и любимая певица папы Римского

Западная Европа остается главным инвестором в российскую экономику. В 2016 году на долю инвесторов из региона пришлось 98 проектов, что не сильно отличается от показателя в 100 проектов годом ранее. Помимо Германии, активность сохраняет Франция, которая по-прежнему занимает второе место. Число проектов французских инвесторов в России остается стабильным: по 20 проектов в 2015 и 2016 годах.

В то же время, почти в два раза упала инвестиционная активность итальянских компаний – с 12 до семи проектов. В тройке ведущих европейских инвесторов в России Италия уступила место Австрии. Австрийские компании вложились в девять проектов на территории страны в 2016 году.

Сферы инвестиций

Главной отраслью российской экономики с наибольшим числом зарубежных проектов ПИИ по-прежнему является производство. За прошедший год число новых проектов в этой сфере осталось на прежнем уровне – 171. Большая часть созданных рабочих мест также пришлась на производство.

Дальний Восток. Архивное фото
© Fotolia / Julia Mashkova
Участники ПМЭФ обсудят инвестиционный потенциал Дальнего Востока

Ивлев отметил, что в то время как ситуация с производством осталась прежней, количество проектов в других индустриях значительно изменилось. "Например, число проектов в сфере финансовых услуг и услуг для бизнеса упало в три раза, до пяти. Это падение во многом обусловлено тем, что, в отличие от 2015 года, в 2016 году практически не было проектов ПИИ в сфере программного обеспечения. Положительная динамика наметилась в сельском хозяйстве, где произошел рост почти в пять раз – с двух до девяти проектов", — сообщил он.

Среди секторов производства, лидером является пищевая промышленность (32 проекта). Кроме того, зарубежные инвесторы активно вкладывались в проекты, связанные с производством машин и оборудования (27 проектов), химических продуктов (23 проекта) и электрооборудования (15 проектов). В то же время, в этом году практически отсутствуют проекты в сфере лесной промышленности и текстильного производства.

География проектов

Что касается географии проектов ПИИ, их подавляющее большинство пришлось на Центральный регион России. Каждый четвертый из них (49 проектов) находился в Москве и Московской области. Большая часть проектов в этом регионе пришлась на пищевую промышленность (10 проектов) и сборку автомобилей (шесть проектов). При этом лидером по инвестициям в проекты в столичном регионе стала не Германия (семь проектов), а США (девять проектов).

Следом за Москвой идет Калужская область с 15 проектами. За год их количество в этом регионе выросло почти в два раза, при этом они охватывали почти все отрасли: начиная с фармацевтики и химической промышленности и заканчивая пищевой и лесной промышленностями. Однако однозначного лидера среди стран-инвесторов в Калужскую область нет.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области наблюдается обратная ситуация: количество новых проектов за год снизилось на семь, до 15. При этом треть проектов пришлась на долю США. За последний год также значительно ослабли позиции Татарстана, где число проектов сократилось почти в два раза.

Что касается перспектив России, по мнению 12% респондентов, Россия входит в топ-3 самых привлекательных направлений для начала операционной деятельности в Европе. В прошлом году этот показатель составлял 11%. Несмотря на его рост, он пока далек от рекордных значений 2013 года, когда 20% компаний называли Россию одним из самых привлекательных направлений для операционной деятельности, отметили в EY.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
© РИА Новости, Инфографика
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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